Casper’ın en ince ve en hafif bilgisayarı Nirvana Z100 satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından biri olan Casper, yeni Nirvana Z100 modelini satışa sundu. Kurumsal hayata yönelik olarak tasarlanan bu dizüstü bilgisayar, Casper’ın bugüne kadar ürettiği en ince ve en hafif model olma özelliğini taşıyor. Hem hafif hem güçlü bir cihaz arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek sunan Nirvana Z100, üretkenlik ve verimliliği yüksek mobilite ile buluşturuyor.

Üstün tasarım ve malzeme kalitesi

Casper Nirvana Z100, alüminyum magnezyum alaşımla güçlendirilmiş yapısıyla dikkat çekiyor. Bu malzeme, bilgisayarın hem dayanıklılığını artırıyor hem de hafifliğini koruyor. Sadece 14.9 mm kalınlığında ve 1,25 kg ağırlığında olan bu model, özellikle sık seyahat eden profesyoneller için ideal. Ayrıca, 50Whr kapasiteli akıllı bataryası sayesinde 12 saatten fazla kullanım ömrü sunuyor, bu da kullanıcıların uzun süreli çalışma imkanı bulmalarını sağlıyor.

Yüksek hızlı veri aktarımı

Nirvana Z100, 14.9 mm kalınlığına rağmen ihtiyaç duyulan tüm port seçeneklerini sunuyor. İki adet Type-C portu sayesinde hem hızlı şarj hem de veri aktarımı aynı anda gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca HDMI portu ile dönüştürücüye gerek kalmadan görüntü aktarımı sağlanabiliyor. Bu özellikler, kullanıcılara ekstra bir port ihtiyacı duymadan tüm bağlantı gereksinimlerini karşılıyor.

OLED QUAD HD ekran ile üstün görüntü kalitesi

Casper Nirvana Z100, yeni nesil ekran tasarımıyla kullanıcılarına canlı ve net görseller sunuyor. 14” slim ekranı ve 16:10 ekran oranıyla geniş bir görüş açısı sağlıyor. 400 NIT parlaklığı ve yüzde 100 sRGB renk gamıyla, özellikle grafik ve görsel işler yapan profesyoneller için ideal. Dokunmatik OLED QUAD HD ekranı, 'Anti-Damage' dayanıklı cam ekran ile güçlendirilmiş olup, hem performans hem de güvenlik açısından üstün bir deneyim sunuyor.

Kullanıcı dostu ve şık tasarım

Nirvana Z100, özel CNC kesim teknolojisi ile üretilmiş parlak ve keskin hatlı yüzeyleriyle şık bir tasarım sunuyor. Tek elle rahatlıkla açılabilen bu model, üç farklı kademeye sahip ışıklı klavyesi ile her ortamda ergonomik kullanım sağlıyor. Oniks Siyah, Metalik Bronz, Gümüş ve Kiyanit Mavisi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile estetik zevklere hitap ediyor.

Üstün performans ve güç tasarrufu

Performans açısından da iddialı olan Casper Nirvana Z100, 5. nesil Low Power (güç tasarrufu sağlayan) entegre RAM teknolojisi sayesinde optimal hız ve verimlilik sunuyor. Intel'in 13. nesil i5 ve i7 işlemcileri ile donatılan bu model, Wi-Fi 6 teknolojisiyle hızlı internet bağlantısı sağlıyor. 12 saate varan pil ömrü ve Type-C hızlı şarj özelliğiyle, kullanıcılar uzun süreli ve kesintisiz bir kullanım deneyimi yaşıyor.

Teknik özellikler

İşlemci: 13. Nesil Intel i5 ve i7

İşletim Sistemi: Windows 11

RAM: LPDDR5 RAM

Depolama: Konfigüre edilebilir

Renk: Oniks Siyah, Metalik Bronz, Gümüş, Kiyanit Mavisi

Ekran: 14” Slim OLED QUAD HD / LED QHD

Bağlantı: Intel Wi-Fi 6 AX101

Batarya: 50Whr Akıllı Batarya

Ağırlık: 1,25 kg

İncelik: 14.9 mm

Parlaklık: 400 NIT

Portlar: Type-C Full Function

Ses: 2 Adet 2W + 2 Adet 1W Dolby Speaker