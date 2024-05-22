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Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu

Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden sonra sahada aktif bir rol üstleniyor. İl Özel İdare tarafından yürütülen projeleri yerinde inceleyen Çetinkaya, ilçelerdeki asfalt plenti üretimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Bu kapsamda, 300 ton/saat kapasiteli hammadde besleme tesisi, 250 ton/saat kırma ve eleme tesisi ve 160 ton/saat kapasiteli asfalt plenti köy yollarını daha konforlu hale getirecek.

Arzu Sarı
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Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu mask
Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu
Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu
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Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, sahada incelemelere başladı. İlçe gezilerine Kıbrıscık’tan başlayan Çetinkaya, köy yollarının konforunu artıracak projeleri yerinde değerlendirdi.

Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu

İlk ziyaret Kıbrıscık'a

Göreve başladığı günden itibaren hız kesmeden çalışmalarına devam eden Ekrem Çetinkaya, ilçe gezilerine Kıbrıscık’tan başladı. Bu ziyarette, AK Parti Kıbrıscık İlçe Başkanı Ünal Çetin, İl Genel Meclis Üyeleri Ekrem Saadet ve Ersan Mamur ile birlikte Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör'ü ziyaret eden Çetinkaya, Kaymakam Güngör ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve muhtarların taleplerini dinledi.

Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu

Tarihi Köseler Köyü Camii

Kıbrıscık ziyaretinde, Ekrem Çetinkaya, 1876 yılında yapılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescilli olan Köseler Köyü’nün tarihi camisinde incelemelerde bulundu. Yakın zamanda restore edilerek ibadete açılan caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Çetinkaya, tarihi dokunun korunmasının önemine dikkat çekti.Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu

Muhtarlarla doğrudan iletişim

Çetinkaya, köylerdeki hizmetlerin aksamadan devam etmesi için İl Genel Meclis Üyeleriyle sürekli istişare halinde olduklarını ve muhtarların taleplerini yerinde dinlemek için düzenli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti. İlçe köylerindeki ihtiyaçların ve taleplerin yerinde tespit edilmesi amacıyla yapılan bu ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu

Kaymakamlık ve İl Genel Meclisi iş birliği

Ekrem Çetinkaya, Kaymakamlar ve İlçe Özel İdare Müdürleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu işbirliğinin hizmetlerin aksatılmadan köylere ulaştırılmasında büyük rol oynadığını belirtti. Ziyaretlerin ve incelemelerin, yapılan çalışmaların verimliliğini artıracağını ve köylerin kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu

Ziyaretler devam edecek

Çetinkaya’nın saha ziyaretleri Kıbrıscık ile sınırlı kalmayacak. Diğer ilçelere de ziyaretler planlayan Çetinkaya, köylerin ve ilçelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye devam edecek. Her ilçede muhtarlar ve yerel yönetimlerle bir araya gelerek talepleri dinleyecek ve çözüm yolları arayacak.Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçelerde proje incelemelerinde bulundu

Hedef: konforlu köy yolları

Asfalt plenti incelemelerinde belirttiği gibi, İl Özel İdare tarafından kurulan tesislerin köy yollarını daha konforlu hale getireceğini vurgulayan Çetinkaya, bu projelerin bölge halkı için büyük önem taşıdığını ifade etti. İl Genel Meclis Başkanı, kendi asfaltını üreten bir İl Özel İdaresi olarak, köy yollarında kalitenin artacağını ve bu hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

# ziyaret

22 May 2024 - 20:00 Bolu/ Kibriscik- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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