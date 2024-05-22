Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sahte sigortalı kişilere uyarılarda bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sahte sigortalara karşı getirilecek ağır yaptırımları kamuoyuna duyurdu. Bakan Işıkhan, sahte iş yeri açarak ve sahte sigorta evrakları düzenleyerek devleti ve sigorta sistemini dolandıran kişilere yönelik ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Yeni Takip Platformu Geliştirildi

Bakan Işıkhan, son dönemde geliştirdikleri yeni takip platformu ile sahte iş yerleri ve sahte sigortalı çalışanları tespit ederek ağır cezalar uygulayacaklarını açıkladı. Bu platform sayesinde sahte evrak düzenleyenler hızlı bir şekilde tespit edilecek ve gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Ödenen Primler Geri Alınmayacak

Sahte iş yeri ve sahte sigorta belgesi düzenleyen ve düzenleten kişilerin tespiti sonrasında, iş yerinin sicil numarası ve kişinin e-sigorta belgesi iptal edilecek. Sahte iş yerinden ödenen primler iade edilmeyecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nca gelir olarak kaydedilecek. Ayrıca, ihtiyaç olmadığı halde yararlanılan ücretler için gecikme cezası uygulanarak yapılan zamlarla birlikte geri alınacak.

Muhasebecilere de Yaptırımlar Geliyor

Bakan Işıkhan, sahte sigortalı kişi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği aylık gelirlerin, iş yeri sahibinden faiz uygulanarak geri alınacağını belirtti. Ayrıca, sahte sigorta işlemlerinde suçlu bulunan muhasebeci ve mali müşavirlere de yaptırım uygulanacak. Bu meslek grupları bağlı bulundukları odalara bildirilerek haklarında işlem yapılacak.

Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusu

Son olarak, sahte iş yeri açan, sahte sigorta düzenleyen ve bu usulsüzlüklere göz yuman muhasebeci ve mali müşavirler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını belirten Bakan Işıkhan, ilgili vatandaşları bu konuda uyardı.