Bolu Belediyesi Bolulu üreticiye ata tohumu dağıtıyor…

Bolu Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen yerli fideleri Bolulu üreticilerle paylaşarak yerel tarımı destekliyor. Genetiği korunmuş bu fideler, doğal yöntemlerle yetiştirilip maliyetinin altında fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kendi seralarında yetiştirilen doğal fideler

Bolu Belediyesi'nin seralarında üretilen yüz binlerce kök yerli fide, bu yıl da Bolulu çiftçilerle buluşacak. Ata tohumlarından elde edilen bu fideler, domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak ve altın çilek gibi çeşitli sebzeleri içeriyor. Belediye yetkilileri, bu projenin yerel ekonomiye katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir tarımı teşvik edeceğini belirtiyor.

İki farklı noktada satış

Üreticiler, bu fideleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden ve pazartesi günleri semt pazarındaki satış standından temin edebiliyor. Genetiği korunmuş ve doğal yöntemlerle yetiştirilen bu fideler, maliyetinin altında fiyatlarla satışa sunularak üreticilere ekonomik bir avantaj sağlıyor. Bu da çiftçilerin daha düşük maliyetlerle kaliteli ve doğal ürünler yetiştirmelerine imkan tanıyor.

Ata tohumlarının önemi

Ata tohumları, genetik çeşitliliğin korunmasında ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Bolu Belediyesi, bu tohumları kullanarak yerel üreticilere destek olmanın yanı sıra bölgedeki tarımsal mirası da koruyor. Belediye yetkilileri, bu projenin gelecek nesillere daha sağlıklı ve doğal gıdalar bırakma amacı taşıdığını vurguluyor.

Yerel ekonomiye katkı

Bu proje sayesinde Bolulu üreticiler, daha düşük maliyetlerle verimli ve sağlıklı ürünler elde etme fırsatı buluyor. Ata tohumlarından yetişen bu fideler, yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Üreticiler, genetiği korunmuş fideler sayesinde daha yüksek verim elde ederken, tüketiciler de doğal ve sağlıklı ürünlere daha kolay erişebiliyor.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları

Bolu Belediyesi'nin bu girişimi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Doğal yöntemlerle yetiştirilen fideler, kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltarak çevre dostu bir tarım pratiğini destekliyor. Ayrıca, yerel tohumların kullanımı, tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına da yardımcı oluyor.

Belediye yetkilileri, bu tür projelerle bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atmayı hedefliyor. Bolu'daki tarımsal üretimin kalitesini ve miktarını artırmayı amaçlayan bu projeler, sürdürülebilir bir tarım ve güçlü bir yerel ekonomi için önemli adımlar atıyor.