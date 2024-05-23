Tatil Planları Yapanlar Vize Engeline Takıldı

Vize Başvuruları Kabul Edilenler Şanslı

Türkiye Seyahat Acentaları Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize başvurusu kabul edilen Türk vatandaşlarının büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Başvuru sürecinde birçok Türk vatandaşı, vize almanın neredeyse imkânsız hale geldiğini düşünüyor.

En Erken Tarihler Temmuz Ayına Veriliyor

Avrupa'da yaz tatili planlayan kişiler, vize başvurusu için konsolosluklara gittiklerinde büyük sorunlarla karşılaşıyorlar. İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde vize başvuruları ya reddediliyor ya da en erken tarih olarak temmuz ayına vize veriliyor. ABD'ye gitmek isteyenler ise daha büyük bir sorunla karşı karşıya: İş, akraba ziyareti veya konferans gibi sebeplerle vize almak isteyenlere en erken 2025 yılının eylül ve ekim ayları veriliyor.

ABD Vizesi İçin Uzun Bekleme Süreleri

ABD'ye turist vizesi almak isteyenlerin en az 16 ay beklemesi gerekiyor. Firuz Bağlıkaya, Türk vatandaşları ile Çin vatandaşlarının aynı oranda vize başvurusu yaptığını, ancak Türklerin daha fazla reddedildiğini söyledi. Bu durumun seyahat acentalarına büyük zarar verdiğini belirten Bağlıkaya, ülkelerin vize politikalarının seyahat özgürlüğünü kısıtladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na Çağrı

Firuz Bağlıkaya, bu sorunun çözülmesi için Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'ndan yardım beklediklerini söyledi. Vize reddinin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, insanların seyahat özgürlüğünün elinden alındığını belirtti.