22 May 2024 - 15:24- Gündem G:

Türk Mutfağı Haftası Mengen’de coşkuyla kutlanıyor! Dünyaca ünlü aşçılar Mengen’den yetişiyor

Bolu Mengen, "dünyanın aşçı fabrikası" olarak anılıyor. BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, Mengenli aşçıların dünyaca ünlü otellerde çalıştığını belirtti. Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler sergilendi.

İhlas Haber Ajansı
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Türk Mutfağı Haftası Mengen’de coşkuyla kutlanıyor! Dünyaca ünlü aşçılar Mengen’den yetişiyor mask
Türk Mutfağı Haftası Mengen’de coşkuyla kutlanıyor! Dünyaca ünlü aşçılar Mengen’den yetişiyor
Türk Mutfağı Haftası Mengen’de coşkuyla kutlanıyor! Dünyaca ünlü aşçılar Mengen’den yetişiyor
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Mengen'den Dünyaya Lezzet Yolculuğu

Osmanlı Saray mutfağından dünyanın en prestijli otel ve restoranlarına aşçı yetiştiren Bolu'nun Mengen ilçesi, "dünyanın aşçı fabrikası" olarak anılıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, Mengenli aşçıların Fransa, İngiltere, Amerika, Çin, Japonya ve Orta Doğu'nun en iyi otellerinde çalıştığını belirtti. Osmanlı'dan günümüze kadar Cumhurbaşkanlığı, büyük elçilikler, saraylar ve lüks otellere aşçı yetiştiren Mengen'de, Türk Mutfağı Haftası coşkuyla kutlanıyor.

Türk Mutfağı Haftası Mengen’de coşkuyla kutlanıyor! Dünyaca ünlü aşçılar Mengen’den yetişiyor

Aşçıların Köklü Geçmişi

BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çavuş, “Mengen’in Osmanlı'ya dayanan bir saray mutfağı geçmişi var. Yakup Ağa'dan bu yana geleneksel olarak aşçılarımız yetişiyor. Cumhuriyet döneminde de devlet kurumlarına Mengenli aşçılar yerleşmiştir. Bugün bile cumhurbaşkanları ve başbakanların aşçıları Mengenli aşçılardan oluşmaktadır” dedi. Mengenli aşçıların sadece Türkiye'de değil, yurtdışındaki elçiliklerde ve hatta yabancı saraylarda bile görev yaptığını vurguladı.
Türk Mutfağı Haftası Mengen’de coşkuyla kutlanıyor! Dünyaca ünlü aşçılar Mengen’den yetişiyor

Mengen: Aşçılık Eğitiminin Merkezi

Dünyanın birçok ülkesinde Mengen'den yetişmiş aşçıların bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Osman Çavuş, Mengen'in bir aşçı fabrikası olduğunu belirtti. “Fransa, İngiltere, Amerika, Çin, Japonya, Orta Doğu'nun tamamında Mengen'den yetişmiş aşçılar bulunmakta. Mengen, alaylı aşçılardan sonra ilk eğitimli aşçıları yetiştiren kurumdur. 1980’li yıllarda açılan aşçılık lisesi ve 1997’de kurulan Mengen Meslek Yüksekokulu ile eğitimli aşçılar yetiştirme konusunda öncüdür” dedi.

Türk Mutfağı Haftası Mengen’de coşkuyla kutlanıyor! Dünyaca ünlü aşçılar Mengen’den yetişiyor

Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Türk Mutfağı Haftası kapsamında BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu'nda geleceğin aşçıları tarafından hazırlanan yöresel ve tescilli ürünler stantlarda sergilendi. Mengen, aşçılık okulları arasında hem geleneksel hem modern eğitimiyle öne çıkmaktadır. Doç. Dr. Çavuş, “Mengen en iyi aşçılık okullarından biridir” diyerek, ilçenin aşçılık eğitimindeki önemini vurguladı.

Türk Mutfağı Haftası Mengen’de coşkuyla kutlanıyor! Dünyaca ünlü aşçılar Mengen’den yetişiyor

# türkiye, amerika

22 May 2024 - 15:24 Bolu/ Mengen- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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