Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda Fiyatlar El Yakıyor
Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda araç fiyatları görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle Tofaş marka araçların fiyatları dikkat çekti. 240 bin liralık fiyat etiketiyle 2000 model bir Tofaş, vatandaşların tepkisini çekti. Bu fiyat artışı, ikinci el otomobil piyasasındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor.
Tofaş, Fiat, Renault: Zirvedeki Markalar
Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda en çok rağbet gören markalar Tofaş, Fiat ve Renault oldu. Araç sahipleri, düşük fiyat beklentilerine rağmen bu markaların hala popüler olduğunu belirtti. Pazarda, 150 bin ile 500 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekleyen pek çok araç bulunuyor.
Araç Sahiplerinin Şikayetleri
Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olan Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda, araç sahipleri şikayetlerini dile getirdi. Vatandaşların ikinci el araç alırken sıfır araç özellikleri aradığını ifade eden satıcılar, “Değişensiz, kazasız araç bulmak istiyorlar. Bu da anlaşmayı zorlaştırıyor” dedi.
Şok Eden Fiyatlar
Pazarın dikkat çeken diğer araç fiyatları ise şu şekilde:
1995 model Tofaş Doğan: 135 bin TL
2001 model Tofaş Doğan: 180 bin TL
1995 model Tofaş Doğan: 215 bin TL
2015 model Fiat Fiorino: 582 bin TL
2005 model Hyundai Accent: 350 bin TL
2010 model Chevrolet Cruze: 525 bin TL
2019 model Fiat Egea: 935 bin TL
2020 model Hyundai Tucson: 1 milyon 775 bin TL
2011 model Toyota Corolla: 550 bin TL
1998 model Renault 19: 270 bin TL
2000 model Audi A4: 450 bin TL
Gelecek Canlı Yayınlarımızı Kaçırmayın
Bolu Gündem Yayın Grubu olarak önümüzdeki haftalarda Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda canlı yayınlar yaparak piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bu yayınlarda araç fiyatları ve vatandaş görüşlerine yer vereceğiz.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.