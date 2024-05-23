Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda Fiyatlar El Yakıyor

Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda araç fiyatları görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle Tofaş marka araçların fiyatları dikkat çekti. 240 bin liralık fiyat etiketiyle 2000 model bir Tofaş, vatandaşların tepkisini çekti. Bu fiyat artışı, ikinci el otomobil piyasasındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor.

Tofaş, Fiat, Renault: Zirvedeki Markalar

Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda en çok rağbet gören markalar Tofaş, Fiat ve Renault oldu. Araç sahipleri, düşük fiyat beklentilerine rağmen bu markaların hala popüler olduğunu belirtti. Pazarda, 150 bin ile 500 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekleyen pek çok araç bulunuyor.

Araç Sahiplerinin Şikayetleri

Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olan Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda, araç sahipleri şikayetlerini dile getirdi. Vatandaşların ikinci el araç alırken sıfır araç özellikleri aradığını ifade eden satıcılar, “Değişensiz, kazasız araç bulmak istiyorlar. Bu da anlaşmayı zorlaştırıyor” dedi.

Şok Eden Fiyatlar

Pazarın dikkat çeken diğer araç fiyatları ise şu şekilde:

1995 model Tofaş Doğan: 135 bin TL

2001 model Tofaş Doğan: 180 bin TL

1995 model Tofaş Doğan: 215 bin TL

2015 model Fiat Fiorino: 582 bin TL

2005 model Hyundai Accent: 350 bin TL

2010 model Chevrolet Cruze: 525 bin TL

2019 model Fiat Egea: 935 bin TL

2020 model Hyundai Tucson: 1 milyon 775 bin TL

2011 model Toyota Corolla: 550 bin TL

1998 model Renault 19: 270 bin TL

2000 model Audi A4: 450 bin TL

Gelecek Canlı Yayınlarımızı Kaçırmayın

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak önümüzdeki haftalarda Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda canlı yayınlar yaparak piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bu yayınlarda araç fiyatları ve vatandaş görüşlerine yer vereceğiz.