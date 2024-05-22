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Bolu’da kargo şirketine ağır fatura! Kimlik sormadan teslimat 82 bin liraya mal oldu

Bolu'da bir kargo şirketi, kimlik sormadan teslimat yaparak cep telefonu içeren gönderiyi kaybettirdiği için 82 bin lira ceza aldı.

Anadolu Ajansı
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Bolu’da kargo şirketine ağır fatura! Kimlik sormadan teslimat 82 bin liraya mal oldu mask
Bolu’da kargo şirketine ağır fatura! Kimlik sormadan teslimat 82 bin liraya mal oldu
Bolu’da kargo şirketine ağır fatura! Kimlik sormadan teslimat 82 bin liraya mal oldu
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Kimlik Sormadan Teslimat Yapan Kargo Şirketine Ağır Ceza

Bolu'da bir kargo şirketi, kimlik sormadan teslimat yaparak cep telefonu içeren gönderinin kaybolması nedeniyle "ağır kusurlu" bulunarak 82 bin lira ceza ödemeye mahkum edildi.

Bolu’da kargo şirketine ağır fatura! Kimlik sormadan teslimat 82 bin liraya mal oldu

İkinci El Telefon Satışı Dolandırıcılığa Dönüştü

Ocak ayında cep telefonunu satmak isteyen Hüseyin T., ikinci el ürün satışı yapılan bir sitede ilan verdi. İstanbul'da yaşadığını belirten Oktay Ş., 55 bin liraya telefonu satın almayı kabul etti. Telefonu İstanbul'a kargolayan Hüseyin T., arkadaşı aracılığıyla telefonu teslim alıp parayı alıcıdan elden teslim almasını istedi. Ancak, telefonu alması gereken arkadaşı, gönderiyi teslim almadığını belirtti.

Güvenlik Kamerası Kayıtları Ele Verdi

Kargo şirketinin güvenlik kameraları incelendiğinde, gönderinin takip numarasını gösteren kişiye kimlik sorulmadan teslim edildiği ortaya çıktı. Hüseyin T., avukatı Ahmet Fırat Burkucu aracılığıyla dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu ve kargo şirketinden zararının karşılanmasını talep etti. Olumsuz yanıt alınca, Bolu İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.Bolu’da kargo şirketine ağır fatura! Kimlik sormadan teslimat 82 bin liraya mal oldu

Tüketici Mahkemesi Kargo Şirketini Kusurlu Buldu

Tüketici Hakem Heyeti başvuruyu reddetti. Hüseyin T., avukatı aracılığıyla Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, delilleri inceleyerek kargo şirketini "ağır kusurlu" buldu ve şirketin 82 bin lira ödemesine karar verdi. Bu miktar, telefonun rayiç bedeli, yasal faiz ve mahkeme masraflarını içeriyordu. Mahkeme kararı doğrultusunda kargo şirketi ödeme yaptı.Bolu’da kargo şirketine ağır fatura! Kimlik sormadan teslimat 82 bin liraya mal oldu

Emsal Niteliğinde Karar

Avukat Ahmet Fırat Burkucu, kararın birçok mağdur tüketici için emsal niteliğinde olduğunu belirtti. Kargo şirketlerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre kimlik sorma zorunluluğu olduğunu, ancak uygulamada bu kurala uyulmadığını vurguladı.

Gerekçeli Kararda Kimlik Sorma Zorunluluğuna Dikkat Çekildi

Mahkemenin gerekçeli kararında, kargo şirketinin gönderiyi teslim ederken kimlik sorması gerektiği halde bu zorunluluğa uymadığı ve bu nedenle "ağır kusurlu" bulunduğu belirtildi. Karar, tüketici haklarının korunmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.Bolu’da kargo şirketine ağır fatura! Kimlik sormadan teslimat 82 bin liraya mal oldu

# istanbul

22 May 2024 - 15:35 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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