Batı Karadeniz’de çeltik ekimine başlandı: En kaliteli pirinç Sarıkılçık için yoğun mesai

Bolu, Çankırı ve Kastamonu’da Çeltik Ekimine Başlandı

Batı Karadeniz’in önemli pirinç üretim merkezleri olan Bolu Kıbrıscık, Kastamonu Tosya ve Osmancık ile Çankırı Ilgaz’da çeltik ekim sezonu başladı. Bölgedeki binlerce dekar alanda üretilen pirinçler, yaz sonu sofralarla buluşacak.

Türkiye’nin En Kaliteli Sarıkılçık Pirinci

Dağlardan gelen kar sularıyla beslenen tarlalarda, dizlerine kadar suya girerek ter döken çiftçiler, Türkiye'nin en kaliteli pirinci olarak bilinen sarıkılçık pirinci için yoğun mesai harcıyor. Bu bölge, yıllık ortalama 30 bin ton pirinç üretimiyle Türkiye'nin önemli pirinç merkezlerinden biri.

Ilgaz’da Pirinç Ekimi

Havaların ısınmasıyla birlikte Ilgaz ilçesindeki çiftçiler, Ilgaz Dağı’ndan gelen kar sularını bölümlere ayırdıkları tarlalarına vererek çeltik ekimine başladı. Devrez Çayı çevresindeki köylerde çiftçiler, su verilen tarlalarda sarıkılçık çeltiğini yetiştirmek için çalışıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda mesaiye başlayan çiftçiler, elleriyle tohumları serpiyor. Çeltik ekimi Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacak ve hasat Eylül-Ekim aylarında yapılacak.

Geniyle Oynanmayan Tek Pirinç: Sarıkılçık

Ilgaz ilçesinde uzun yıllardır pirinç üretimi yapan Hüseyin Çelik, "Doğduğumdan beri bu işi yapıyorum. Sarıkılçık pirinci, atadan, dededen kalan tohumumuz. Geniyle oynanmayan tek pirinç olan sarıkılçık, düşük şeker oranıyla biliniyor. Alıcıların, yüzde 100 orijinal ürün için üreticiden alım yapması gerekiyor," dedi.

Ilgaz Sarıkılçık Pirinci Dünyaya Tanıtılacak

Çelik, Ilgaz sarıkılçık pirincini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Ilgaz Belediye Başkanımız gerekli girişimlerde bulundu. Burada bir çeltik fabrikası kurmayı planlıyoruz. Bu sayede, sarıkılçık pirincimizi tüm dünyaya tanıtacağız. Türkiye'nin en kaliteli sarıkılçık pirinci Ilgaz’da yetişiyor. Alıcılarımızdan direkt üreticiden almalarını rica ediyoruz," dedi.