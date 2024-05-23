Batı Karadeniz’de çeltik ekimine başlandı: En kaliteli pirinç Sarıkılçık için yoğun mesai

Bolu, Çankırı ve Kastamonu’da Çeltik Ekimine Başlandı
Batı Karadeniz’in önemli pirinç üretim merkezleri olan Bolu Kıbrıscık, Kastamonu Tosya ve Osmancık ile Çankırı Ilgaz’da çeltik ekim sezonu başladı. Bölgedeki binlerce dekar alanda üretilen pirinçler, yaz sonu sofralarla buluşacak.
Türkiye’nin En Kaliteli Sarıkılçık Pirinci
Dağlardan gelen kar sularıyla beslenen tarlalarda, dizlerine kadar suya girerek ter döken çiftçiler, Türkiye'nin en kaliteli pirinci olarak bilinen sarıkılçık pirinci için yoğun mesai harcıyor. Bu bölge, yıllık ortalama 30 bin ton pirinç üretimiyle Türkiye'nin önemli pirinç merkezlerinden biri.
Ilgaz’da Pirinç Ekimi
Havaların ısınmasıyla birlikte Ilgaz ilçesindeki çiftçiler, Ilgaz Dağı’ndan gelen kar sularını bölümlere ayırdıkları tarlalarına vererek çeltik ekimine başladı. Devrez Çayı çevresindeki köylerde çiftçiler, su verilen tarlalarda sarıkılçık çeltiğini yetiştirmek için çalışıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda mesaiye başlayan çiftçiler, elleriyle tohumları serpiyor. Çeltik ekimi Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacak ve hasat Eylül-Ekim aylarında yapılacak.
Geniyle Oynanmayan Tek Pirinç: Sarıkılçık
Ilgaz ilçesinde uzun yıllardır pirinç üretimi yapan Hüseyin Çelik, "Doğduğumdan beri bu işi yapıyorum. Sarıkılçık pirinci, atadan, dededen kalan tohumumuz. Geniyle oynanmayan tek pirinç olan sarıkılçık, düşük şeker oranıyla biliniyor. Alıcıların, yüzde 100 orijinal ürün için üreticiden alım yapması gerekiyor," dedi.
Ilgaz Sarıkılçık Pirinci Dünyaya Tanıtılacak
Çelik, Ilgaz sarıkılçık pirincini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Ilgaz Belediye Başkanımız gerekli girişimlerde bulundu. Burada bir çeltik fabrikası kurmayı planlıyoruz. Bu sayede, sarıkılçık pirincimizi tüm dünyaya tanıtacağız. Türkiye'nin en kaliteli sarıkılçık pirinci Ilgaz’da yetişiyor. Alıcılarımızdan direkt üreticiden almalarını rica ediyoruz," dedi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.