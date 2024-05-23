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Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek…

Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, kadınların %20,9'unun, erkeklerin ise %13,7'sinin obez olduğunu belirterek, ülke genelinde obezite oranının %17'ye ulaştığını açıkladı. Obezitenin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Danışman, bu durumun kansere davetiye çıkardığını ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arzu Sarı
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Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek… mask
Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek…
Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek…
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Obezite nedir ve nasıl oluşur?

Obezite, vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması sonucu vücut yağ kitlesinin artmasıyla tanımlanan kronik bir hastalıktır. Günlük alınan enerji miktarı harcanan enerjiyi aştığında, bu fazla enerji vücutta yağ olarak depolanır ve obezite oluşur. Beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyi bu durumu hızla etkiler.

Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek…

Obezitenin sağlık üzerindeki etkileri

Abdullah Danışman, obezitenin sağlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. “Obezite, sigaradan sonra önlenebilir ölümler arasında ikinci sıradadır. Kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri ve solunum sistemi hastalıkları gibi birçok ciddi sağlık probleminin oluşmasına neden olur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul etmektedir ve obezitenin kanserle yakından ilişkili olduğunu belirtmektedir” dedi.

Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek…

Obezitenin risk faktörleri

Danışman, obezitenin başlıca risk faktörlerinin fiziksel aktivite eksikliği, yanlış beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik yatkınlık olduğunu söyledi. Türkiye'de kadınların %20,9'u ve erkeklerin %13,7'si obezdir. Toplamda Türkiye'deki obezite oranı %17'dir.Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek…

Sağlık harcamalarına etkisi

Obezitenin sağlık harcamaları üzerindeki etkisine değinen Danışman, “Obezite, birçok kronik hastalıkla yakından ilişkilidir. Obezitenin etkenlerinin ve tedavi seçeneklerinin iyi bilinmesi, ideal tedavinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, obezite ile mücadelede toplumsal bilinçlendirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır” dedi.Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek…

Obezite tedavisi ve zorlukları

Danışman, obezite tedavisinin bireyin kararlılığı ve etkin katılımını gerektiren uzun ve sürekli bir süreç olduğunu vurguladı. Obezitenin birçok farklı etkeni olması, tedavi ve önlemesini karmaşık hale getirir. Bu nedenle, hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan bir ekibin çalışması gerekmektedir.Sağlık riski büyüyor! Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha yüksek…

Toplumsal bilinçlendirme ve eğitim

Danışman, obezite ile mücadelenin etkin olabilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık kuruluşlarının yanı sıra medya ve eğitim kurumlarının da bu konuda aktif rol almasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Sağlıklı bir gelecek için herkesin obezite ile mücadeleye katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Danışman, toplum sağlığının korunmasının birinci öncelik olduğunu söyledi.

# eğitim, tedavi, Medya, türkiye

23 May 2024 - 13:00 - Sağlık

Mahreç  Arzu Sarı

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