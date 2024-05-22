Bolu’da CHP ve AK Parti il başkanlarına yere izmarit attıkları için ceza yazıldı!

Bolu Belediyesi, izmarit atma cezası kesti

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, yere attıkları sigara izmaritleri nedeniyle 578'er TL idari para cezası aldı. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sigara izmaritlerini yere attıkları tespit edilen iki il başkanına ceza kesti.

İzmarit Atmanın Bedeli Ağır Oldu

Bolu Belediyesi, çevreyi kirletenlere karşı tavizsiz tutumunu sürdürüyor. Bu kapsamda, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, bir derneğin açılışı sonrasında ve CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritlerini yere attıkları için cezalandırıldı.

Çevreye Duyarlılık ve Kanunun Gücü

Zabıta ekipleri, 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanun çerçevesinde harekete geçti. Kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi uyarınca, iki başkana da 578'er TL idari para cezası kesildi.

Zabıta Ekiplerinden Kararlı Mücadele

Başkan Suat Güner ve Başkan Tahsin Mert Karagöz'e cezaları, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi. Bu olay, Bolu Belediyesi'nin çevre temizliği ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.