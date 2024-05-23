Ortadoğu'da Kriz: Piyasalara Etkisi

Ortadoğu'da tansiyon, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle zirveye ulaştı. Bu beklenmedik gelişme, Suudi Arabistan Kralı'nın sağlık sorunları ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusundaki isteksizliği ile birleşince, küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. Özellikle altın ve gümüş fiyatları, bu gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelere tırmandı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hareketliliği değerlendirdi ve yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Altında Beklenen Yükseliş

İslam Memiş, Reisi'nin ölümünün ardından altın fiyatlarındaki artışın sınırlı kaldığını, ancak piyasalarda büyük bir panik yaşanmadığını belirtti. Ons altın 40 dolar yükselerek 2.450 dolara, gram altın ise 40 lira artarak 2.550 TL'ye kadar çıktı. Ancak kısa süre içinde ons altın 2.432 dolara, gram altın ise 2.527 TL'ye geriledi. Memiş, yatırımcılara telaş yapmamaları gerektiğini, ons altının 2.400 dolar, gram altının ise 2.380 TL seviyelerine kadar inmesini beklediğini söyledi. Jeopolitik gerilimlerin piyasalarda tansiyonu artırdığını ancak durumun tekrar sakinleştiğini belirten Memiş, yıl sonu itibarıyla gram altının 3.000-3.500 TL, ons altının ise 3.000 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini ifade etti.

Gümüşün Tahtı

Altının yanı sıra, gümüş fiyatlarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Memiş, gümüşün yılın ilk yarısında yatırımcılara daha fazla kazandırdığını belirtti. Gram gümüş fiyatı 33,60 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede gümüş fiyatlarında da gerileme beklediğini ifade eden Memiş, Temmuz ayından itibaren gümüşün yeniden yükseliş trendine gireceğini öngördü.

Dolar ve Euro Beklentileri

Döviz piyasalarındaki durumu da değerlendiren İslam Memiş, döviz kurlarının şu anda stabil olduğunu ancak Temmuz ayından itibaren yükselişe geçmesini beklediğini belirtti. Memiş, yıl sonu itibarıyla dolar ve euronun 40 TL seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

Yatırımcılara Öneriler

Memiş, yatırımcılara piyasaları dikkatle takip etmelerini ve panik yapmamalarını önerdi. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, jeopolitik gelişmelerin piyasalara etkilerini göz önünde bulundurarak strateji belirlemenin avantaj sağlayacağını ifade etti.

Ortadoğu'da yaşanan siyasi gelişmeler, küresel piyasalarda büyük etkilere neden oluyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü ve bölgede artan gerilim, altın ve gümüş fiyatlarında rekor seviyelere yol açtı. Döviz kurlarında da önemli değişimler bekleniyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in analizleri, yatırımcılara bu süreçte rehberlik edebilir ve piyasalardaki değişimlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayabilir.