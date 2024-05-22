Kapalı Bolu Pazarı vaadi ne oldu? Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Tanju Özcan’a seslendi!

Seçim Vaatleri Ne Oldu?

31 Mart yerel seçimlerinden önce Bolu’da üç başkan adayı da Kapalı Bolu Pazarı sözü vermişti. Tanju Özcan’ın seçimleri kazanmasıyla birlikte bu vaat ne oldu soruları ortaya çıktı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Gündem Yayın Grubuna konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Esnaftan Tepkiler

Mustafa Altındal, “Üç başkan adayımız da bize Kapalı Bolu Pazarı vaadini verdi. Mevcut başkan Tanju Özcan da bunu söylemişti. Ben esnafımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu verilen sözün takipçisi olacağım. Allah izin verirse bütün semt pazarlarının üstünü kapattıracağım” diye konuştu. Bu açıklama, esnafın seçim vaatlerine olan beklentilerini ve bu vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusundaki endişelerini gözler önüne serdi.

Kapalı Pazarın Önemi

Bolu’nun sert iklim koşulları, pazar esnafı için oldukça zorlayıcı. Altındal, “Bolu’nun sert iklim koşullarında açık alanda çalışmak esnafımızı zor durumda bırakıyor. Kapalı pazarlar, hem esnafın hem de vatandaşların rahat alışveriş yapmasını sağlayacaktır,” şeklinde belirtti. Bu durum, pazar yerlerinin kapatılmasının esnaf için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Esnafın Talepleri

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Altındal, Bolu Belediyesi'nden kapalı pazar vaadinin yerine getirilmesini talep ediyor. Esnafların bu konudaki talepleri oldukça net; “Bolu’da pazarcı esnafı olarak kapalı pazarlar istiyoruz. Verilen sözlerin takipçisi olacağız” dedi.

Tanju Özcan Ne Yapacak?

Seçim öncesi verilen vaatlerden biri olan Kapalı Bolu Pazarı, esnafın ve Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Mustafa Altındal’ın da gündeminde. Özellikle Bolu gibi mevsimsel olarak zor şartların yaşandığı bir yerde esnaflar, en kısa zamanda Kapalı Pazar vaadinin yerine getirilmesini istiyor. İlerleyen günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın konuyla ilgili atacağı adımlar merakla bekleniyor.