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Oğuzhan Uğur’un YouTube programında Meryem Uzerli'den sürpriz itiraf

Oğuzhan Uğur'un YouTube programı PİNÇ'e konuk olan Meryem Uzerli, Uğur'a olan aşkını itiraf etti! Uğur'un annesine yaptığı çağrı ve yaşanan komik anlar sosyal medyada gündem oldu.

Esra Perçin
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Oğuzhan Uğur’un YouTube programında Meryem Uzerli'den sürpriz itiraf mask
Oğuzhan Uğur’un YouTube programında Meryem Uzerli'den sürpriz itiraf
Oğuzhan Uğur’un YouTube programında Meryem Uzerli'den sürpriz itiraf
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YouTube'daki PİNÇ programıyla adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, son bölümünde dikkat çekici bir konuğu ağırladı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ile tanınan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, Uğur'un programına konuk oldu ve samimi açıklamalarıyla izleyenleri şaşırttı.

Oğuzhan Uğur’un YouTube programında Meryem Uzerli'den sürpriz itiraf

Annesine Özel Çağrı: "Anne Gör Gör"

Program sırasında Meryem Uzerli'nin Oğuzhan Uğur'a yönelik "Sana aşık olmamak için çaba sarf etmem gerekiyor" sözleri, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı buldu. Uğur, bu anları Instagram hesabından paylaştı ve annesine esprili bir şekilde seslenerek, "Anne gör gör" notunu düşmeyi ihmal etmedi. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.Oğuzhan Uğur’un YouTube programında Meryem Uzerli'den sürpriz itiraf

Sosyal Medyada Gündem Olan Anlar

Uğur'un şaşkınlığını ve neşeli tepkilerini içeren bu özel bölüm, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Uğur, yaşadığı şaşkınlığı ve sevinci "Gör bunları gör" diyerek ifade etti. Uzerli'nin itirafları ve Uğur'un annesine yaptığı esprili çağrılar, izleyicileri kahkahalara boğdu.Oğuzhan Uğur’un YouTube programında Meryem Uzerli'den sürpriz itiraf

Bu özel bölüm, Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalında hızla izlenme rekorları kırmaya devam ediyor ve ikilinin doğal kimyaları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Uğur'un programı PİNÇ, farklı ve çarpıcı konuklarıyla YouTube'da popülerliğini artırmaya devam ediyor.

22 May 2024 - 17:03 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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