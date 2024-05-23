Ademola Lookman'dan Hat-Trick! Atalanta UEFA Avrupa Ligi'ni Kazandı

Maça Hızlı Başlayan Atalanta

Mücadeleye hızlı başlayan Atalanta, henüz 12. dakikada Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Lookman, bu golle yetinmeyerek 26. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı, Atalanta'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ademola Lookman'dan Hat-Trick

Maçın 75. dakikasında Gianluca Scamacca'nın pasını iyi değerlendiren Lookman, kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı. Bu gol, Atalanta'ya UEFA Avrupa Ligi zaferini getirirken, Ademola Lookman da Avrupa Ligi Finali'nde hat-trick yapan ikinci futbolcu ve bir Avrupa finalinde 3 gol atan ilk Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.

Tarihi Zafer

Bu tarihi zaferle Atalanta, kulüp düzeyinde Avrupa futbolunun en prestijli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu. Bayer Leverkusen karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, Atalanta taraftarlarına büyük bir coşku yaşattı. Dublin Arena'daki final, Atalanta'nın Avrupa futbolundaki yerini sağlamlaştırırken, Ademola Lookman'ın performansı uzun süre unutulmayacak.

Ademola Lookman'ın Tarihi Başarısı

Ademola Lookman, bu tarihi finalde attığı üç golle hem maçın kahramanı oldu hem de adını Avrupa futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Avrupa Ligi Finali'nde hat-trick yapan ikinci futbolcu olan Lookman, aynı zamanda bir Avrupa finalinde 3 gol atan ilk Afrikalı oyuncu unvanını da kazandı.