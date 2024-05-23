Göztepe, genç yıldız ile sözleşme yeniledi!

Göztepe, 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de iç transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

İç transfer hareketliliği devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde İsmail Köybaşı ile bir yıllık yeni bir sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, bu kez Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un A takıma yükselttiği 20 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile üç yıllık yeni bir anlaşma yaptı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Anthony Dennis ile 2026-27 sezonunun sonuna kadar üç yıllık yeni sözleşme imzaladı" denildi.

Anthony Dennis: "Elimden gelen her şeyi yapacağım"

İmza töreninde konuşan Anthony Dennis, "Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkür ediyorum. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’e hazırlıklar sürüyor

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe, yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek istiyor. İç transferde yapılan bu hamleler, kulübün Süper Lig’de kalıcı olma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.