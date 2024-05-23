Manisa FK, 4 kulüp arasına girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. Bu kapsamda Manisa Futbol Kulübü, bir kez daha Ulusal Kulüp Lisansı alarak başarısını devam ettirdi.

Lisans süreci ve kriterler

TFF Kulüp Lisans Kurulu, lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları detaylı bir şekilde inceledi. İncelemelerde, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda belirtilen hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler dikkate alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2024-2025 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler belirlendi.

1. Lig'den 4 kulüp lisans alabildi

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de yalnızca dört kulüp Ulusal Kulüp Lisansı almayı başardı. Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor FK, Adanaspor ve Bandırma Spor, gerekli kriterleri karşılayarak bu başarıya ulaşan kulüpler arasında yer aldı.

Manisa FK'nın sürekli başarısı

Manisa Futbol Kulübü, her sezon olduğu gibi bu sezonda da Ulusal Kulüp Lisansı alarak istikrarını sürdürdü. Kulübün yönetimi, altyapı çalışmaları, mali disiplini ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiriyor. Bu başarı, Manisa FK'nın Türk futbolunda sürdürülebilir başarı için gerekli adımları attığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.