- Spor

Manisa FK, 4 kulüp arasına girdi

Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı! Manisa FK'nın başarı sırları neler? Trendyol 1. Lig'den sadece 4 kulüp lisans aldı, neden bu kadar az? Detaylar ve daha fazlası haberimizde!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Manisa FK, 4 kulüp arasına girdi mask
Manisa FK, 4 kulüp arasına girdi
Manisa FK, 4 kulüp arasına girdi
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. Bu kapsamda Manisa Futbol Kulübü, bir kez daha Ulusal Kulüp Lisansı alarak başarısını devam ettirdi.

Manisa FK, 4 kulüp arasına girdi

Lisans süreci ve kriterler

TFF Kulüp Lisans Kurulu, lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları detaylı bir şekilde inceledi. İncelemelerde, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda belirtilen hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler dikkate alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2024-2025 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler belirlendi.

Manisa FK, 4 kulüp arasına girdi

1. Lig'den 4 kulüp lisans alabildi

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de yalnızca dört kulüp Ulusal Kulüp Lisansı almayı başardı. Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor FK, Adanaspor ve Bandırma Spor, gerekli kriterleri karşılayarak bu başarıya ulaşan kulüpler arasında yer aldı.

Manisa FK, 4 kulüp arasına girdi

Manisa FK'nın sürekli başarısı

Manisa Futbol Kulübü, her sezon olduğu gibi bu sezonda da Ulusal Kulüp Lisansı alarak istikrarını sürdürdü. Kulübün yönetimi, altyapı çalışmaları, mali disiplini ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiriyor. Bu başarı, Manisa FK'nın Türk futbolunda sürdürülebilir başarı için gerekli adımları attığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

# türkiye, spor

23 May 2024 - 08:50 Manisa- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL