Kastamonusporlu futbolculara Iğdır'da şok saldırı! Kaleci top değil taş yağmuruna tutuldu

TFF 2. Lig Play-Off 4. turunda deplasmanda Iğdır FK'ya 2-1 mağlup olan Kastamonuspor'da futbolcular ve teknik ekip, maç sonrası taraftarların saldırısına uğradı. Karşılaşmanın ardından otellerine dönmek üzere yola çıkan Kastamonusporlu futbolcuları taşıyan otobüs, bir grup taraftar tarafından taşlandı. Yaşanan olayda iki kaleci yaralandı.

Olayın gelişimi

TFF 2. Lig Play-Off 3. turunda Iğdır FK, Kastamonuspor'u ağırladı. Karşılaşma sonunda Kastamonuspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın bitiminde otellerine dönmek üzere hareket eden Kastamonuspor otobüsü, bir grup Iğdır FK taraftarı tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olay, otobüsün güvenli bölgeye çekilmesine kadar devam etti.

Otel önünde de saldırı

Saldırgan grup, takım otobüsünü taşladıktan sonra, Kastamonusporlu futbolcuların kaldığı otelin önüne de giderek burada sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Taraftarların taş ve soda şişeleri ile saldırdığı futbolculardan kaleciler Abdullah Yiğiter ve Yasin Davuş, kafalarına aldıkları darbelerle yaralandı.

Güvenlik önlemleri yetersiz kaldı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırgan grubu dağıtmaya çalıştıysa da yeterli güvenlik önlemleri alınamadı. Bu durum, Iğdır'da güvenlik zafiyeti olduğuna dair eleştirileri beraberinde getirdi.

Kastamonuspor Başkanı'ndan açıklama

Olayın ardından Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, yazılı bir açıklama yaparak durumun vahametini dile getirdi. Aygün, "Şu anda önceliğimiz takımımızın sağ salim Kastamonu’ya dönmesi. Tüm mercilere gerekli şikayetler yapıldı. Iğdır halkına bu yakışmadı. Çocuklarımın akan her kanının hesabı sorulacaktır," dedi. Ayrıca Iğdır Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Alay Komutanı'na görevlerini yapmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik tedbirleri artırılmalı

Yaşanan bu üzücü olay, spor müsabakalarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sporun dostluk ve kardeşlik çerçevesinde yapılması gerektiği hatırlatılarak, benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.