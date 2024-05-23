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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs aylarının her zaman Galatasaray'a ait olduğunu belirterek 2023'te 23. ve 2024'te 24. şampiyonluk için taraftarlara umut verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak” mask
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak”
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamalarla taraftarlara şampiyonluk mesajları verdi. Özbek, Mayıs ayının Galatasaray için önemini vurgulayarak, 2023 ve 2024 yıllarında şampiyonluk hedeflerini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak”

"Mayıslar Bizimdir"

Başkan Özbek, "Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te 23. şampiyonluk, 2024'te 24. şampiyonluk" sözleriyle, taraftarların şampiyonluk beklentisini dile getirdi. Özbek, Türkçeye yerleşmiş "mayıslar bizimdir" ifadesinin, Galatasaray'ın başarısıyla özdeşleştiğini belirterek, bu geleneğin devam edeceğini ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak”

"20.45 Mottosu ve Galatasaray'ın Önemi"

Özbek, 2006 yılında Adnan Polat'ın "20.45 mottosu" olarak tanıttığı ifadeye de atıfta bulundu. Bu ifadelerin Galatasaray'ın kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özbek, Mayıs ayı denince akla Galatasaray'ın geldiğini ve bu geleneği bu yıl da sürdüreceklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak”

Şampiyonluk Hazırlıkları

Başkan Özbek, pazar akşamı taraftarları sevince boğacaklarını ifade ederek, "Herkes bayrakları çıkarsın, hazırlasın. Pazar akşamı inşallah bütün Galatasaraylıları sevince boğacağız" dedi. Galatasaray'ın şampiyonluk için son derece hazır ve motive olduğunu belirten Özbek, tüm vaktini teknik heyet ve oyuncularla geçirdiğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak”

"Galatasaray Büyük Bir Kulüp"

Özbek, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve Mayıs aylarının Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bu yıl da kanıtlayacaklarını belirtti. Taraftarlara seslenerek, "Şampiyonluğumuzu bütün taraftarlarımızla beraber, coşku içinde, sevinç içinde, Galatasaray'a yakışır şekilde kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı: “Mayıslar bu senede bizim olacak”

Taraftara Mesaj

Son olarak tüm taraftarlara selam gönderen Özbek, "Hiç merak etmesinler, biz buradayız, şampiyon olacağız" diyerek taraftarların şampiyonluk inancını pekiştirdi.

# pazar, başkan

23 May 2024 - 09:30 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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