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Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? mask
Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bekleneni veremeyen Beşiktaş, sezonu kupa ile kapatarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde bir kez daha kupa zaferi yaşamayı hedefliyor. İşte, Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakkındaki tüm detaylar…

Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali, 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zor sezonu kupa ile kapama hedefi

Bu sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken koparken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda etti. Ancak, Türkiye Kupası'nda finale yükselerek sezonu kupayla kapatma umudunu sürdürüyor.

Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş 11. kupayı istiyor

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı daha önce 10 kez müzesine götürmeyi başardı. Bu sezon da 62. kez düzenlenen bu turnuvada 11. kez şampiyon olmayı hedefliyor. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında bu başarıyı yakalayan Beşiktaş, 23 Mayıs’ta Trabzonspor'u yenerek 3 yıl aradan sonra tekrar kupa sevinci yaşatmak istiyor.

Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Abdullah Avcı kupa istiyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez final oynayacak. Avcı, Trabzonspor ile daha önce Süper Lig şampiyonluğu ve iki kez Süper Kupa zaferi yaşadı. Ancak, Türkiye Kupası'nda henüz mutlu sona ulaşamadı.

Beşiktaş – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor'un kupa mücadelesi

Trabzonspor, bu sezon yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük'ü geçerek finale yükseldi. Bordo-mavililer, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek ve 30 Temmuz 2022'de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu finalde de kazanarak Abdullah Avcı yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk kez şampiyon olmayı hedefliyor.

# türkiye, avrupa, atatürk

23 May 2024 - 16:00 İstanbul- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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