Bolu vefat edenler.. 23 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

NADİRE ABAYDIN
Susuzkınık Köyü halkından, emekli öğretmen Şerafettin ABAYDIN’ın eşi, Sabri ve Sevgi ABAYDIN’ın anneleri;
Cenazesi bugün Susuzkınık Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Susuzkınık Köyü mezarlığına defnedilecektir.
KEMALETTİN ÇAKMAKÇI
Çampınar Köyü halkından, Kemal ve Kamil ÇAKMAKÇI’nın babaları, Kaplıca Birlik esnaflarından;
Cenazesi bugün Çampınar Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çampınar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.