Bolu Valisi Erkan Kılıç öncülüğünde, Mengen'de “Türk Mutfağı Haftası” coşkusu



Bolu'nun aşçılarıyla ünlü Mengen ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında duayen şefler ve yöresel lezzetler tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde düzenlenen etkinlik, gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Aşçılık Meslek Yüksek Okulu kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, yerel lezzetlerin tanıtımı ve Türk mutfağının zenginliklerinin paylaşılması açısından büyük ilgi gördü.

"Aşçıların Diyarı" Mengen

Vali Kılıç, programda yaptığı konuşmada, Mengen'in Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar aşçılık mesleğini bir sanata dönüştüren yetenekli aşçılarıyla ünlü olduğunu vurguladı. Türk mutfağı denince ilk akla gelen yerin Mengen olduğunu belirten Kılıç, Bolu merkez ve ilçelerinde de aşçılık geleneğinin güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Zengin Etkinlik Programı

Etkinlik kapsamında, çeşitli atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri ve seminerler düzenlendi. Vali Kılıç, program sırasında yemek tadımları yaptı, organik gıda ve tohum ambarı stantlarını ziyaret etti. Ayrıca, 2020 yılında vefat eden fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Hüseyin Varlık'ın fotoğraf sergisini gezdi. Bu kapsamlı etkinlikler, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Mengen'in Gastronomik Mirası

Mengen, tarih boyunca yetiştirdiği yetenekli aşçılarıyla Türk mutfağının önemli bir merkezi olarak kabul ediliyor. Bu etkinlik, hem Mengen'in gastronomik mirasını onurlandırmak hem de Türk mutfağının dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. "Türk Mutfağı Haftası", yerel lezzetlerin yanı sıra, gastronomi turizmine de büyük bir katkı sağladı.