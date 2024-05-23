23 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 23 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 23 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI

ÖZEL UFKUM EĞİTİM TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İlköğretim Matematik Öğretmeni

ELİTE GAZTEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Temizlik Görevlisi

BOLU ER GIDA HAYVANCILIK NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Ambar/Depo Görevlisi

BOLU ER GIDA HAYVANCILIK NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

ENG MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİR KETİ - İnşaat Mühendisi

ENG MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİR KETİ - İç Mimar

KARE CAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İnşaat İşçisi

KARE CAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İnşaat Kalfası (Genel)

KARE CAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İnşaat Mühendisi

BAŞGİMPA BAŞDURAK GIDA İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ. - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı