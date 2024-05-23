Mengen Belediyesi kadrolarda açık var diyerek işçi alımlarına başladı

3 Kadroya Personel Alımı Yapılacak

Geçtiğimiz günlerde Mengen Belediyesi, İş-kur üzerinden geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, hangi kadrolara alım yapılacağı ve şartların neler olduğu merak konusu oldu. İş-kur tarafından yapılan duyuruda, üç farklı kadroya personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu kadrolar, servis elemanı (garson), makam şoförü ve kasiyer olarak açıklandı.

Son Başvuru Tarihi 24 Mayıs

Kadrolara kaç personel alınacağı da netleşti: 3 servis elemanı (garson), 1 makam şoförü ve 1 kasiyer. Başvuru şartları arasında yalnızca ortaöğretim mezunu olmak yeterli görülüyor ve tecrübe aranmıyor. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İsmet Şentürk İş Merkezi'ne giderek başvurularını yapabilirler. Ancak başvuruların, son başvuru tarihi olan 24 Mayıs 2024’e kadar tamamlanması gerekiyor.

Mülakatlar Belediye Binasında Yapılacak

Personel adaylarının mülakatları 25 Mayıs 2024 tarihinde Mengen Belediye Binasında gerçekleştirilecek. Mülakat saatleri şu şekilde planlandı:

Servis elemanı mülakatı saat 10:00'da,

Makam şoförü mülakatı saat 10:15'te,

Kasiyer mülakatı ise saat 10:30'da başlayacak.

Mülakata katılmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Ayrıca, çalışma saatlerinin esnek olacağı bildirildi.

Detaylı Bilgi için İş-kur Web Sitesi

Başvurulara dair daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, İş-kur web sitesi üzerinden ulaşılabileceği söylendi.