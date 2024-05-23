Bolu’da İzzet Baysal’ın emanetine Arapça tanıtım filmi

Arapça tanıtım filmi tepki çekti

Bolu Karacasu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan Arapça tanıtım filmi, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Ancak, filmin Arapça dilinde hazırlanmış olması, Bolu halkı ve çeşitli kesimler tarafından eleştirilere neden oldu. Hastane yönetiminin bu tanıtım filmi ile hedeflediği kitlenin kim olduğu merak konusu oldu.

İzzet Baysal’ın mirası

Bolu'ya sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel alanda büyük katkılar sağlayan merhum İzzet Baysal ve İzzet Baysal Vakfı, yaklaşık 5 milyar TL'lik bir kazanım sağladı. Bu bağlamda, hastanenin Arapça tanıtım filmi, Baysal'ın mirasına uygun mu sorusu gündeme geldi.

Tanıtım filminin amacı nedir?

Tanıtım filminin Arapça hazırlanmasının ardındaki amacın, Orta Doğu ve Arap ülkelerinden gelecek hastaları çekmek olsa da bu stratejinin doğru bir adım olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Bolu'nun sağlık turizmi potansiyelini artırmak için farklı dillerde tanıtım yapmak önemli olsa da bunu sadece Arapça olarak yapılması “Arap ülkesi mi oluyoruz’ söylemlerini de gündeme getirdi.

Yerel halkın tepkileri

Bolu halkı, tanıtım filminin paylaşılmasının ardından hastane yönetimine tepkilerini dile getirdi. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, tanıtım filminin Arapça dilinde hazırlanmasının, Bolu’nun kültürel ve sosyal yapısına uygun olmadığı görüşü öne çıktı. Halk, hastanenin bu tür tanıtım faaliyetlerinde daha dikkatli ve duyarlı olmasını bekliyor.