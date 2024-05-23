Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi ile birlikte afet zararları çalışması yapacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BİABÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, afet zararlarına karşı alınacak önlemler konusunda önemli bir çalışma başlattı. Bu çalışma, afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesini ve halkın bu konuda bilgilendirilmesini amaçlıyor.

Afet zararları çalışmasının kapsamı

BİABÜ ve Boğaziçi Üniversitesi, afet zararlarını minimize etmek amacıyla ortak bir araştırma yürütmeye karar verdi. Bu araştırma, afet zararlarına karşı neler yapılabileceği konusunda vatandaşları bilgilendirmeyi hedefliyor. Çalışma kapsamında Gerede ve Bolu merkezdeki deprem istasyonları birlikte işletilecek ve iki üniversite arasında bilgi paylaşımları yapılacak.

Ortak etkinlikler düzenlenecek

Bilgi paylaşımlarının yanı sıra, üniversiteler birlikte seminer, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek elde edilen bilgileri vatandaşlarla paylaşacak. Bu etkinliklerin yerinin belirlenmesi için önceden bir toplantı yapılacak ve uygun yerler belirlenecek. Çalışmada sadece afet öncesi değil, afet sonrası durumlar da değerlendirilecek.

Protokoller İmzalandı

Afet öncesi ve sonrası deprem istasyonlarında elde edilen bilgiler ile düzenlenecek konferans, panel gibi etkinliklerde toplanan veriler, hem halkla paylaşılacak hem de BAİBÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitim çalışmalarında kullanılabilecek. Bu çalışmanın protokol metinleri, BİABÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından imzalandı.

Ülke genelinde merakla beklenen çalışma

Ülkenin iki önemli üniversitesinin iş birliği ile yürütülen bu çalışma, ülke genelinde büyük bir heyecan yaratmış durumda. Çalışmanın sonuçları, merak ve ilgiyle bekleniyor.

Bu tür çalışmaların afetlerin etkilerini azaltma ve toplumun bu konudaki farkındalığını artırma açısından son derece önemli olduğu vurgulanıyor. Bu çalışma, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle afet yönetimi ve zarar azaltma stratejilerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak.