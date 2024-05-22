Cumhuriyet altını zirvedeki yerini koruyor

Altın fiyatları Çarşamba gününe düşüş ile başladı bu haberi alan yatırımcı ve altın severler hemen altın bugün ne kadar oldu diye araştırmaya başladılar.22 Mayıs 2024 Çarşamba günü altın fiyatları haberimizde.

Gram altın düşüşte

Haftaya yükselişle başlayan altın geçtiğimiz gün düşüşe geçmişti bugün ise günün başlamasıyla birlikte düşüşünü sürdürmeye devam etti. Gram altın önceki gün kapanışı 2.503,54 TL ile yapmıştı bugün ise başlangıcı 2.502,77 TL ile yaparak düşüş yaşadı. Güne düşüş ile başlayan bir diğer altın ons oldu Salı gününü 2.428,30 ile kapatan ons altın bugün 2.415,38 TL ye kadar düştü.

Cumhuriyet altını yine zirvede

Ons ve gram altın düşüş yaşarken diğer altınlar için aynısı olmadı cumhuriyet altını geçtiğimiz gün 16.325,66 TL ile günü bitirirken bugün ilk ışıklar ile birlikte 16.372,00 TL’yi bularak yükselişini sürdürdü. Yarım altın Salı günü 8.137,87 TL iken bugün 8.221,00 TL den güne başladı. Tam altın ise güne 16 bin TL’yi aşarak başladı.

Gram altın ve ons altın yaşadığı düşüş ile vatandaşın ve yatırımcıların yüzünü güldürürken cumhuriyet, tam ve yarım altın güne zirvede başlayarak yine cep yakmaya devam etti. İşte güncel altın fiyatları.

22 Mayıs 2024 Çarşamba günü güncel altın fiyatları

Gram altın

2.502,41

2.502,77

Çeyrek altın

4.053,00

4.110,004/74/7TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ T16.059,14

Tam altın

16.059,14

16.375,86

Cumhuriyet altını

16.166,00

16.372,00

Yarım altın

8.107,00

8.221,00

Ons altın

2.414,64

2.415,38