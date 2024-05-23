Büro Memur-Sen’den kamuda tasarruf paketine karşı hukuki mücadele

Büro Memur-Sen, 'Kamuda Tasarruf Paketi'ndeki fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtı. Sendika, kamu çalışanlarının haklarını korumak amacıyla yargıya başvurdu. Detaylar haberimizde.

Tasarruf paketine itirazlar

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Kamuda Tasarruf" paketinin önemini vurgulayarak genel olarak tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını desteklediklerini ifade etti. Ancak, kamu görevlilerinin haklarının mali yük olarak görülüp tasarruf kapsamına alınmasının adil olmadığını belirtti. Yazgan, fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti gibi hakların kaldırılmasının, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyeceğini savundu.

Kamu görevlilerinin hakları

Sendika Başkanı Yazgan, "Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken harcadıkları emeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini" vurgulayarak, fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti gibi kazanımların, çalışanların işlerini daha verimli ve motivasyonlu yapmalarını sağladığını belirtti. Bu hakların korunması gerektiğini savunan Yazgan, tasarruf tedbirlerinin çalışanlar üzerinde olumsuz bir psikolojik etki yaratabileceğini dile getirdi.

Toplu sözleşme masasında kazanılan haklar

Yusuf Yazgan, toplu sözleşme masasında kazanılan hakların, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilmesinin haksızlık olduğunu belirtti. Büro Memur-Sen, bu durumu yargıya taşıyarak, çalışanların haklarını koruma amacı güttüklerini ifade etti. Yazgan, "Bu sebeple; uygulanacak olan tasarruf paketinin bazı maddelerine şerhimizi koyuyoruz." dedi.

Dava süreci başladı

Sendika, fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için resmi olarak dava açtı. Büro Memur-Sen'in bu hamlesi, kamu çalışanları arasında geniş yankı buldu. Sendika, dava sürecinin takipçisi olacaklarını ve kamu görevlilerinin haklarının korunması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Ekonomik tedbirler ve kamu görevlileri

Ekonomik tedbirlerin gerekliliği kabul edilmekle birlikte, bu tedbirlerin kamu görevlilerinin haklarını ihlal etmemesi gerektiği vurgulanıyor. Kamu çalışanları, tasarruf tedbirlerinin adil bir şekilde uygulanmasını talep ediyor. Büro Memur-Sen, bu konuda hükümetle işbirliği içinde çalışmayı umuyor.

Büro Memur-Sen’in açtığı dava, kamu çalışanlarının haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sendikanın bu mücadelesi, kamu görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için örnek teşkil ediyor. Büro Memur-Sen, bu süreçte kamu çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğini ve haklarını savunacağını belirtiyor.