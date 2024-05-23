Bolu’nun ikinci hacı adayı kafilesi de yola çıktı

Bolu'dan bu yıl 530 hacı adayı kutsal topraklara gidiyor. Diyanet ve özel acenteler aracılığıyla düzenlenen organizasyonlarla uğurlanan hacı adayları, büyük bir coşku ve heyecan içinde hac yolculuklarına başladı.

Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı

Bolu'dan bu yıl 530 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek için yola çıkıyor. Türkiye genelinde toplam 83.000 hacı adayı, çeşitli şehirlerden hareket ederken, Bolu'da da hacı adayları için düzenlenen törenler büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde gerçekleşti. Bu yolculuk, hacı adayları ve aileleri için duygusal anlara sahne oldu.

Diyanet'in düzenlediği tören

Geçtiğimiz günlerde, Bolu otogarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle 220 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Bolu İl Müftülüğü’nün de hazır bulunduğu törende, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hacı adayları için dualar etti. Hacı adayları, aileleri ve yakınları tarafından dualarla uğurlanırken, törene katılanlar arasında büyük bir manevi atmosfer hakimdi.

Özel şirketlerin düzenlediği hac turları

Bolu'dan hacca giden diğer hacı adayları ise özel acenteler aracılığıyla kutsal topraklara ulaşacak. Toplamda 530 hacı adayının 330'u Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilirken, geri kalan 200 aday ise özel şirketlerin düzenlediği turlarla hacca gidiyor. Bu turlar, hacı adaylarına çeşitli imkanlar sunarak ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlamayı hedefliyor.

Hacı adaylarının heyecanı ve mutluluğu

Hacı adayları, yolculuk öncesinde büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadıklarını belirtti. Uzun zamandır bu anı bekleyen adaylar, kutsal topraklarda gerçekleştirecekleri ibadetler için sabırsızlanıyor. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları, dualar eşliğinde yola çıktı. Bu vedalaşma anları, hacı adayları ve aileleri için unutulmaz anılar arasında yer aldı.

Hac hazırlıkları ve eğitim seminerleri

Hac yolculuğuna çıkmadan önce hacı adayları, gerekli eğitimleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel acenteler, hacı adaylarına yönelik eğitim seminerleri düzenleyerek onları bilgilendirdi. Bu seminerlerde, hacı adaylarına hac ibadetinin incelikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Eğitimler, hacı adaylarının bilinçli ve huzurlu bir ibadet yapmalarını sağladı.

Bolu halkı hacı adaylarını uğurluyor

Hacı adaylarının uğurlanması sırasında, Bolu halkı da büyük bir dayanışma ve destek örneği sergiledi. Aileler, komşular ve arkadaşlar, hacı adaylarını yalnız bırakmayarak onların yanında oldu.