23 May 2024 - 15:00- Gündem G:

Bolu Anaokulu, prestijli uluslararası sertifikalarla taçlandırıldı

Bolu Anaokulu, Türkiye genelinde yalnızca 200 okula verilen prestijli TS EN ISO 9001, TS EN ISO 45001 ve TS EN ISO 14001 belgelerini alarak büyük bir başarıya imza attı. Okul Müdürü Betül Özler Altuntaş, bu sertifikaları sıfır uygunsuzluk ile elde ettiklerini belirtti.

Sadiye Dura
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Bolu Anaokulu, prestijli uluslararası sertifikalarla taçlandırıldı mask
Bolu Anaokulu, prestijli uluslararası sertifikalarla taçlandırıldı
Bolu Anaokulu, prestijli uluslararası sertifikalarla taçlandırıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı denetimlerinde sıfır uygunsuzluk

Milli Eğitim Bakanlığı denetçileri Muzaffer Sayım ve Oktay Köse tarafından gerçekleştirilen titiz denetimlerde, Bolu Anaokulu'nun uluslararası standartlara tamamen uygun olduğu tespit edildi. Altuntaş, bu süreçte elde ettikleri başarıyı büyük bir gururla paylaştı.

Bolu Anaokulu, prestijli uluslararası sertifikalarla taçlandırıldı

Türkiye'nin seçkin okulları arasında yer aldı

Türkiye genelinde entegre olarak üç sistemi de uygulayan sayılı okullardan biri olduklarını vurgulayan Altuntaş, "Bu belgeleri almak, kalite yönetimi, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi konularında ne kadar ileri düzeyde olduğumuzu göstermektedir," dedi. Bu durum, okulun eğitim kalitesini ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.

Ekip çalışmasının gücü

Bu büyük başarıda emeği geçen tüm ekip üyelerine ve çalışanlara teşekkür eden Altuntaş, özellikle Bolu ISG Koordinatörü Sema Kara'ya destek ve rehberliklerinden dolayı minnettarlığını dile getirdi. Kara'nın rehberliği, okulun uluslararası standartlara uyum sağlamasında büyük rol oynadı.

Öğrencilere ve velilere güven veren bir eğitim kurumu

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, Bolu Anaokulu'nun öğrencilere ve velilere sunduğu hizmetin kalitesini tescillerken, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği belgesi, okulda güvenli bir eğitim ortamının sağlandığını gösterdi. Ayrıca, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ise okulun çevreye duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Bolu Anaokulu, prestijli uluslararası sertifikalarla taçlandırıldı

Geleceğe daha güvenle bakıyoruz

Altuntaş, elde edilen bu başarıların, Bolu Anaokulu'nun geleceğe daha güvenle bakmasını sağladığını ifade etti. Bu sertifikalar, okulun eğitim kalitesini ve yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirme kararlılığının bir göstergesi olarak görülüyor.

Başarıda emeği geçenlere teşekkür

Son olarak, Altuntaş, bu başarıyı mümkün kılan tüm çalışanlara ve ekip üyelerine bir kez daha teşekkür etti. "Bıkmadan usanmadan emek veren ekip üyelerimize ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler," diyerek, okulun bu tür başarılara imza atmasında kolektif çalışmanın önemine vurgu yaptı.

# türkiye, çevre, eğitim, destek, uluslararası

23 May 2024 - 15:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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