Diyanet-Sen Bolu Şubesi bir kez daha yetkili sendika oldu

Tek yetkili sendika

Diyanet-Sen Bolu Merkez, ilçeler ve Dini İhtisas Merkezi görevlileri arasında Diyanet-Sen Bolu Şubesi, bu yıl da tek yetkili sendika olmayı başardı. Üst üste 21. kez yetki bayrağını taşıyan sendika, üye sayısındaki artış ve etkili çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Başkan Afacan, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Sendikal tarihe altın harflerle

Diyanet-Sen, Türkiye sendikal tarihine ilkler, rekorlar ve kazanımlarla adını yazdırmayı başardı. Başkan İsa Afacan, sendikanın erdemli ve ilkeli sendikal anlayışıyla Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin güvenini kazandığını vurguladı. Diyanet-Sen, din görevlilerinin hak arama ve menfaatlerini koruma çabalarında etkili bir rol üstleniyor.

Mücadele ve azim

1998 yılından beri kuruluş felsefesinden taviz vermeden yoluna devam eden Diyanet-Sen, din görevlilerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele veriyor. Afacan, sendikanın Türkiye’nin ve dünyanın sosyal ve siyasal meselelerine hassasiyet gösterdiğini belirtti.

Başkan Afacan'dan teşekkür mesajı

Başkan İsa Afacan, sendikanın bugünkü başarılarına ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Afacan, sendikaya üye olan ve mücadeleye güç veren tüm din gönüllüsü yoldaşlara minnettarlığını dile getirdi. Bu kutlu yolculukta dava şuuruyla bakan ve sendikaya destek veren tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Afacan, teşkilat mensuplarına da özel olarak teşekkür etti.

Kadınlar Komisyonu ve Gençlik Kolları

Diyanet-Sen Bolu Şubesi'nin başarısında Kadınlar Komisyonu ve Gençlik Kolları'nın da büyük payı var. Afacan, sendikanın tüm organlarının uyumlu çalışması sayesinde bu başarıya ulaştıklarını vurguladı.

Diyanet-Sen Bolu Şubesi, gelecekte de üyelerinin haklarını koruma ve geliştirme hedefiyle çalışmalarına devam edecek. Afacan, sendikanın daha büyük başarılara imza atma kararlılığında olduğunu belirtti.