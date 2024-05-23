Bereketin Teknolojisi 5120 Red Power: Güç ve Yenilik

%100 Türk Tasarımı ile Yüksek Performans

Başak 5120 Red Power, %100 Türk tasarımı olan bir tarla traktörü olarak dikkat çekiyor. 116 beygir gücündeki motoruyla, tarla işlerinizde ihtiyaç duyduğunuz gücü size sunar. Turbo ve İntercooler destekli TCD3.6 Stage IV motoru, maksimum performansı minimum emisyon ile birleştirir.

Yarı Otomatik Vites ve Güçlü Çekiş

Bu traktör, 32 ileri ve 32 geri yarı otomatik vites sistemi ile donatılmıştır. 4 kademeli Power Shift ve Power Shuttle özellikleri sayesinde vites geçişleri son derece rahat ve kesintisizdir. El debriyajı ile kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca, 5500 kg hidrolik kaldırma kapasitesi ile ağır yükleri kolaylıkla kaldırabilir.

Çeşitli Kuyruk Mili Opsiyonları

Başak 5120 Red Power, 540/540E/1000/1000E olmak üzere dört farklı kuyruk mili devri seçeneği sunar. Bu çeşitlilik, tarla işlerinizi en verimli şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlar. Auto PTO özelliği ile kuyruk mili devri otomatik olarak ayarlanabilir, bu da işlerinizi daha da kolaylaştırır.

Geniş Yakıt Kapasitesi ve Ekonomik Kullanım

220 litre mazot ve 20 litre Adblue deposu ile uzun süreli çalışma imkanı sağlar. Motor güç yönetimi sayesinde yakıt tüketimini en aza indirir ve daha ekonomik bir kullanım sunar. Ayrıca, çevre dostu motoru ile emisyon değerlerini düşürerek çevreye duyarlı bir performans sergiler.

İleri Teknoloji ve Konfor

Geri görüş kamerası ve ekranı ile donatılmış olan bu traktör, güvenli ve konforlu bir sürüş sağlar. Ayrıca, LED aydınlatma sistemi ile gece çalışmalarında bile mükemmel görüş sağlar. Hidrolik ortakol, hava kompresörü ve çeşitli diğer aksesuarlarla donatılmıştır.

Teknik Özellikler

Motor Gücü: 116 hp

Motor Tipi: TCD3.6, Stage IV, Turbo/Intercooler

Vites: 32 + 32 Yarı Otomatik

Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 5500 kg

Kuyruk Mili (PTO): 540 / 540E / 1000 / 1000E

Yakıt / AdBlue Tankı: 220 lt / 20 lt

Emisyon Seviyesi: Stage IV

Azami Motor Torku: 480 Nm @ 1400 rpm

Silindir Hacmi: 3600 cm³ / 4 Silindir

Frenler: Yağ Banyolu Disk Fren, Dört Tekerden Frenleme Sistemi

Lastik Seçenekleri: 380/70R28 (Ön), 480/70R38 (Arka)

Başak 5120 Red Power, güçlü performansı, ileri teknolojisi ve kullanıcı dostu özellikleri ile tarım sektöründe yenilikçi bir çözüm sunuyor. Geniş aksesuar seçenekleri ve çeşitli teknik özellikleri ile her türlü tarım işi için ideal bir traktör.

Başak 2060 Traktör Fiyatları

Model: BB 4WD ROPSLU 16+8 260/70R 16 380/70R 24

Fiyat: 1.001.328 ₺

Başak 5120 Traktör Fiyatı

Model: 4WD KAB. KLİMA 32+32 380/70R 28 420/85R 38

Fiyat: 3.429.388 ₺

Başak 5120 Red Power Fiyatı

Model: 3 NA + Ön PTO 4WD KAB. KLİMA 32+32 380/70R 28 420/85R 38

Fiyat: 3.588.894 ₺

Başak Traktör, geniş model seçenekleri ve farklı özellikleri ile her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. 2024 yılı itibarıyla güncellenen fiyatlar ile Başak Traktör'ün performans ve kalite avantajlarını değerlendirebilirsiniz.