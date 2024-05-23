Bolu Mengen'de yetişen şefler Dünya mutfağında zirvede! “30 bin dolardan aşağı maaşları yok”



Bolu’nun Mengen ilçesi, Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar Cumhurbaşkanlığı, Büyükelçilikler, Saraylar ve lüks otellere sayısız şef yetiştirdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş’un açıklamalarına göre, Mengen’den yetişen iyi bir şefin maaşı 30 bin dolardan aşağı değil.

Osmanlı'dan Günümüze Mengen'in Mutfak Mirası

Mengen, yüzyıllardır süregelen aşçılık geleneğiyle adını dünyaya duyuruyor. Osmanlı Saray mutfağından bugünün lüks otellerine kadar geniş bir yelpazede aşçılar yetiştiren Mengen, mutfak sanatında bir marka haline geldi. BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler, Fransa, İngiltere, Amerika, Çin, Japonya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin en prestijli otellerinde görev yapıyor.

Aşçılık Eğitiminin Merkezi: Mengen

Mengen Meslek Yüksekokulu’nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, “Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz” dedi. Doç. Dr. Çavuş’un belirttiği üzere, iyi bir aşçının yurt dışında kazanacağı maaş, 30 bin dolardan az değil.

Şeflerin Yükselen Değeri

Mengen’den yetişen aşçıların yurt dışındaki başarısı, Türk mutfağının uluslararası alandaki prestijini de artırıyor. Doç. Dr. Çavuş, öğrencilerinin büyükelçiliklerde, saraylarda ve lüks otellerde çalıştığını vurgulayarak, “Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz” şeklinde konuştu. Bu durum, Mengen’in aşçılık eğitimindeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mengen’in Başarılı Şefleri

Dünyanın dört bir yanında görev yapan Mengenli aşçılar, yetenekleri ve eğitimleriyle adlarından söz ettiriyor. BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu, bu başarıda büyük pay sahibi. Yüksekokulun mezunları, çalıştıkları ülkelerde Türk mutfağının lezzetlerini en iyi şekilde temsil ediyor.