23 May 2024 - 11:23- Olay Entrika G:

Şevval Sam, transparan kıyafetiyle gençlere taş çıkardı

50 yaşındaki başarılı sanatçı Şevval Sam, 'Yan Oda' dizisinin galasında siyah, transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sam, sevgilisi Cem Topçuoğlu ile galaya el ele katıldı ve sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

Esra Perçin
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Şevval Sam, transparan kıyafetiyle gençlere taş çıkardı mask
Şevval Sam, transparan kıyafetiyle gençlere taş çıkardı
Şevval Sam, transparan kıyafetiyle gençlere taş çıkardı
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Başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, son rol aldığı 'Yan Oda' dizisinin galasında tarzıyla göz kamaştırdı. 50 yaşındaki sanatçı, galaya sevgilisi Cem Topçuoğlu ile birlikte katılarak herkesi şaşırttı. Sam'in siyah, transparan kıyafeti, katılımcıların ve sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.

Şevval Sam, transparan kıyafetiyle gençlere taş çıkardı

Şevval Sam'in Yeni Aşkı ve Etkileyici Tarzı

Geçtiğimiz yaz reklamcı Cem Topçuoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Şevval Sam, ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de bu özel gece için bir istisna yaptı. Ferzan Özpetek’in ' İstanbul Üçlemesi' filminin özel gösteriminden sonra Sam ve Topçuoğlu, el ele galada yerlerini aldı.Şevval Sam, transparan kıyafetiyle gençlere taş çıkardı

"Rock'ı Severiz" Plağına Yoğun İlgi

Şevval Sam, kısa süre önce 'Rock'ı Severiz' adlı yeni plağının imza gününde hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çok heyecanlıyım. Herkese ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.Şevval Sam, transparan kıyafetiyle gençlere taş çıkardı

Sam'in Unutulmaz 'Yasak Elma' Performansı ve Geçmiş İlişkisi

Sam, 'Yasak Elma' dizisindeki unutulmaz performansıyla hafızalarda yer edinmişti. Ayrıca, müzisyen Sarp Maden ile 14 yıllık ilişkisini birkaç yıl önce sonlandıran ünlü isim, yaşamında yeni bir sayfa açtı.

# istanbul, Medya

23 May 2024 - 11:23 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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