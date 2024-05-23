Şevval Sam, transparan kıyafetiyle gençlere taş çıkardı

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, son rol aldığı 'Yan Oda' dizisinin galasında tarzıyla göz kamaştırdı. 50 yaşındaki sanatçı, galaya sevgilisi Cem Topçuoğlu ile birlikte katılarak herkesi şaşırttı. Sam'in siyah, transparan kıyafeti, katılımcıların ve sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.
Şevval Sam'in Yeni Aşkı ve Etkileyici Tarzı
Geçtiğimiz yaz reklamcı Cem Topçuoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Şevval Sam, ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de bu özel gece için bir istisna yaptı. Ferzan Özpetek’in ' İstanbul Üçlemesi' filminin özel gösteriminden sonra Sam ve Topçuoğlu, el ele galada yerlerini aldı.
"Rock'ı Severiz" Plağına Yoğun İlgi
Şevval Sam, kısa süre önce 'Rock'ı Severiz' adlı yeni plağının imza gününde hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çok heyecanlıyım. Herkese ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.
Sam'in Unutulmaz 'Yasak Elma' Performansı ve Geçmiş İlişkisi
Sam, 'Yasak Elma' dizisindeki unutulmaz performansıyla hafızalarda yer edinmişti. Ayrıca, müzisyen Sarp Maden ile 14 yıllık ilişkisini birkaç yıl önce sonlandıran ünlü isim, yaşamında yeni bir sayfa açtı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.