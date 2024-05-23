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Kıvanç Tatlıtuğ 12 Milyon TL'lik teklifi reddetme nedenini açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine uymadığı gerekçesiyle Kuveyt'ten gelen 12 milyon TL'lik teklifi reddetti. Oyunculuk kariyeri ve aile hayatındaki başarılarıyla dikkat çeken Tatlıtuğ, prensiplerinden ödün vermiyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kıvanç Tatlıtuğ 12 Milyon TL'lik teklifi reddetme nedenini açıkladı! mask
Kıvanç Tatlıtuğ 12 Milyon TL'lik teklifi reddetme nedenini açıkladı!
Kıvanç Tatlıtuğ 12 Milyon TL'lik teklifi reddetme nedenini açıkladı!
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Türk sinemasının ve televizyonunun sevilen yüzlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerindeki tutarlı adımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncu, son dönemde aldığı bir teklifle gündeme geldi. Kuveyt'ten gelen ve tam 12 milyon TL değerindeki cazip bir teklifi, kariyerine uygun bulmadığı için geri çevirdiği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ 12 Milyon TL'lik teklifi reddetme nedenini açıkladı!

Tatlıtuğ'un Karizmatik Yolculuğu

Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk kariyeri boyunca sergilediği performanslarla her zaman övgü toplamayı başarmış bir isim. Zaman içinde sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda artan karizmasıyla da hayran kitlesini genişletti. Birçok farklı karaktere hayat vererek, izleyicilerin gönlünde taht kurdu.Kıvanç Tatlıtuğ 12 Milyon TL'lik teklifi reddetme nedenini açıkladı!

Aile Hayatında da İdeal Bir Figür

Tatlıtuğ, aynı zamanda özel hayatındaki tutumuyla da adından sıkça söz ettiriyor. Eşi Başak Dizer ile olan romantik ilişkisi ve aile babası kimliği, onun hayranları tarafından takdirle karşılanıyor. Özellikle oğlu Kurt Efe ile verdiği pozlar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.Kıvanç Tatlıtuğ 12 Milyon TL'lik teklifi reddetme nedenini açıkladı!

Yoğun Bir Yılın Ardından Kısa Bir Mola

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl yoğun bir çalışma temposu içindeydi. "Aile", "Boğa Boğa" ve " İstanbul İçin Son Çağrı" gibi projelerde rol alarak adından sıkça söz ettirdi. Ancak "Aile" dizisinin sona ermesiyle birlikte kısa bir mola verme kararı aldı. Şu sıralar ise reklam yüzü olduğu markanın lansman etkinliklerinde boy gösteriyor.Kıvanç Tatlıtuğ 12 Milyon TL'lik teklifi reddetme nedenini açıkladı!

Prensip Sahibi Bir Yıldız

Kıvanç Tatlıtuğ'a yapılan son teklif, Kuveyt'te bir mağaza açılışı için katılımını içeriyordu. Ancak Tatlıtuğ, bu teklifi kariyer planlarına uygun olmadığını düşünerek reddetti. Bu kararıyla, kariyerine olan bağlılığını ve prensip sahipliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

# istanbul, aile

23 May 2024 - 11:56 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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