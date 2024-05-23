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Kahvehaneye saldırı düzenlediler! Çalışan darp edip olay yerinden kaçtılar!

Bartın'da bir kahvehanede çalışan kişi, iş yerini basan iki şahıs tarafından darp edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan bu şok edici olay, polis tarafından soruşturuluyor. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler haberimizde.

İhlas Haber Ajansı
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Kahvehaneye saldırı düzenlediler! Çalışan darp edip olay yerinden kaçtılar! mask
Kahvehaneye saldırı düzenlediler! Çalışan darp edip olay yerinden kaçtılar!
Kahvehaneye saldırı düzenlediler! Çalışan darp edip olay yerinden kaçtılar!
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Güvenlik Kamerasına Yansıyan Şok Edici Anlar

Bartın'ın Yalı bölgesinde yer alan bir kahvehanede çalışan bir kişi, kimliği belirsiz iki şahıs tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların kahvehaneye giriş anları ve kahvehane çalışanını darp ettikleri anlar yer aldı. Saldırganlardan biri ön kapıdan girerken, diğeri arka kapıdan girerek çalışanı köşeye sıkıştırdı. Şahısların, kahvehane çalışanını tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri ve kanlar içinde bıraktıkları anlar net bir şekilde kaydedildi.

Kahvehaneye saldırı düzenlediler! Çalışan darp edip olay yerinden kaçtılar!

Saldırganlar ve Mağdurun Yardım Çağrısı

Görüntülerde ayrıca, yerde kanlar içinde yatan çalışanın yanına kısa süreliğine ayrılan saldırganların, üçüncü bir kişi ile birlikte geri dönüp bağırıp çağırdığı anlar da yer aldı. Saldırganlar olay yerinden ayrıldıktan sonra, mağdurun 112'yi arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istediği görüldü.

Kahvehaneye saldırı düzenlediler! Çalışan darp edip olay yerinden kaçtılar!

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen çalışanı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından, mağdur polis merkezine giderek kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis, saldırganların kimliklerini ve saldırının nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

# polis

23 May 2024 - 12:11 Bartin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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