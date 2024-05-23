Kahvehaneye saldırı düzenlediler! Çalışan darp edip olay yerinden kaçtılar!



Güvenlik Kamerasına Yansıyan Şok Edici Anlar

Bartın'ın Yalı bölgesinde yer alan bir kahvehanede çalışan bir kişi, kimliği belirsiz iki şahıs tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların kahvehaneye giriş anları ve kahvehane çalışanını darp ettikleri anlar yer aldı. Saldırganlardan biri ön kapıdan girerken, diğeri arka kapıdan girerek çalışanı köşeye sıkıştırdı. Şahısların, kahvehane çalışanını tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri ve kanlar içinde bıraktıkları anlar net bir şekilde kaydedildi.

Saldırganlar ve Mağdurun Yardım Çağrısı

Görüntülerde ayrıca, yerde kanlar içinde yatan çalışanın yanına kısa süreliğine ayrılan saldırganların, üçüncü bir kişi ile birlikte geri dönüp bağırıp çağırdığı anlar da yer aldı. Saldırganlar olay yerinden ayrıldıktan sonra, mağdurun 112'yi arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istediği görüldü.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen çalışanı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından, mağdur polis merkezine giderek kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis, saldırganların kimliklerini ve saldırının nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.