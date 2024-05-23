Taylandlı motosiklet tutkununun Bolu macerası! 25 Bin kilometre sonrası Mudurnu’da mola

Makine Mühendisinin Türkiye Serüveni

Tayland'da makine mühendisliği yapan Kajzar Chrestophe, 10 yıl aradan sonra motosikletiyle Türkiye’ye geri döndü. Türkiye’de yıllar önce aldığı motosikletiyle birçok ili ve ilçeyi gezdi. Gittiği her yerde kamp kuran Chrestophe, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.

Türkiye'deki Değişiklikler Dikkat Çekti

Chrestophe, Türkiye’ye ilk geldiğinde insanların çok mutlu olduğunu, ancak şimdi daha üzgün göründüklerini ifade etti. Türkiye’de birçok değişiklik olduğunu gözlemleyen Chrestophe, özellikle binaların sayısındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'nin güzelliklerini överek, "Görülmesi gereken çok yeri var, yaşanacak bir yer" dedi.

Son Yolculuk

66 yaşında olan Chrestophe, bu yolculuğunun son seyahati olduğunu belirtti. "Artık yaşlandım ve bu benim son seyahatim" diyen Chrestophe, eşinin Tayland'da kaldığını ve onun kendisiyle seyahat etmek istemediğini ekledi. Eşiyle birlikte konforlu bir şekilde seyahat edemediği için kamp kurarak gezmeyi tercih eden Chrestophe, motosikletini uzun zaman önce 15 bin avroya aldığını ve onunla şehir şehir gezdiğini söyledi.

Türkiye'yi Keşfetmek İçin Yola Çıkan Bir Motosiklet Tutkunu

Türkiye'yi son kez motosikletiyle gezen Taylandlı turist Kajzar Chrestophe, ülkedeki insanların değişen ruh halini ve çevresel değişiklikleri gözlemledi. Türkiye’nin gezilecek yerlerinin çok fazla olduğunu belirterek, son seyahatinde bile her köşesini keşfetmeye devam ediyor.