Bolu’nun Gerede ilçesinde günlerdir devam eden su kesintisi vatandaşları mağdur etti!

22 Mayıs Çarşamba günü Bolu'nun Gerede ilçesi, geniş çaplı bir su kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Gerede Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, sabah 08.30'da başlayan kesinti, akşam saatlerine kadar devam etti. Şehir merkezi ve Yenimahalle'nin yanı sıra, Kitirler Mahallesi'nde ana şebeke hattında meydana gelen sızdırmadan kaynaklanan bir sorun nedeniyle yapılan bakım çalışmaları etkili oldu.

Bakımın ardından boru patladı

Akşam saatlerinde su verilmeye başlandığı sırada ana şebeke borusunun patlaması, sorunun daha da büyümesine neden oldu. Yenimahalle başta olmak üzere birçok mahalle, 23 Mayıs Perşembe günü de susuz kaldı.

İkindi vakitlerine kadar devam edecek

Gerede Belediyesi ve ilgili su işleri departmanı, su kesintisi ve ardından yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi. Ana şebeke hattındaki onarım çalışmalarının hızlandırıldığını ve suyun ikindi saatlerinde tekrar sağlanacağını açıkladı.

Öğrenciler mağdur oldu

Whatsapp ihbar hattımıza gelen mesajlarda, Geredeliler sürekli elektrik ve su kesintileri yaşandığını belirterek, duruma tepkilerini sosyal medya ve haber hattımız üzerinden dile getirdi. Özellikle öğrenciler, yaşanan bu kesintilerden büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Geredeliler aman dikkat!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, su kesintilerinin sağlık üzerindeki potansiyel risklerine dikkat çekti. Prof. Akdur, su kesintisi sonrasında şebekede oluşan vakum nedeniyle, çevresel kirleticilerin ve hatta kanalizasyon suyunun şebekeye karışabileceğini belirtti. Su tekrar verildiğinde, bu kirleticilerin musluk suyuna karışarak halk sağlığı için ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, musluklardan akan suda mikrobik kirlilik olabileceğini ve bu durumun ishal, Hepatit A, tifo, kolera ve dizanteri gibi hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.