Ünlülerin astroloğu Debbie Frank Türkçe Haftalık burç yorumu (19-25 Mayıs 2024)

Ünlü astrolog Debbie Frank'in 19-25 Mayıs 2024 haftası için hazırladığı burç yorumlarıyla karşınızdayız! Bu hafta gökyüzünde büyük enerji değişimleri yaşanacak. İkizler sezonunun başlaması ve Yay burcunda Dolunay 'ın etkisiyle hayatınıza yeni bir parıltı ve enerji katılacak. Hangi burcu etkileyen bu kozmik olaylar, size hangi sürprizleri getirecek? Hemen okuyun ve haftaya hazırlıklı olun!

Koç

Pazar günü Güneş, Venüs, Jüpiter ve Neptün arasındaki uyumlu etkileşim, hafta boyunca çevrenizde parlak bir atmosfer yaratıyor. Ancak ana enerji, İkizler sezonunun başlaması ve Yay burcundaki Dolunay'dan geliyor. 23'ünde bir Dolunay partisi için mükemmel bir zaman. Jüpiter Güneş'e katılıyor ve Venüs 25'inde sosyal İkizler burcuna giriyor, bu da önümüzdeki yıl boyunca sosyal hayatınızda büyük bir enerji sağlayacak. Hadi bakalım!

Boğa

Jüpiter, 25'inde komşunuz İkizler burcuna geçmeden önce size büyük bir hediye veriyor, bu yüzden çevrenizdeki olumlu şeyleri arayın. Haritanızdaki yeni odak noktası, Jüpiter'in 25'inden itibaren 12 ay boyunca finansal ve özsaygı bölgesinde olacak. Bu dönemde her şeyden yararlanma zamanı. Harekete geçin!

İkizler

Büyük enerji değişimi, İkizler sezonu başladığında başlıyor ve Venüs size ekstra bir parıltı veriyor. Bu, ana aktör Jüpiter'in 12 yıl sonra ilk kez burcunuza girişiyle 12 ay boyunca sürecek olan büyük bir performansın başlangıcı gibi. Perşembe günkü Dolunay'ı bir değişim noktası olarak görün ve başkalarının hayatınıza getirdiği nimetlere açık olun.

Yengeç

Jüpiter, Cumartesi günü haritanızdaki en ruhsal alana geçmeden önce bu hafta somut ve görünür nimetler getirebilir. Önümüzdeki 12 ay boyunca, ruh ekibinizin, koruyucu meleklerinizin ve yüksek benliğinizin fısıltılarına daha fazla uyum sağlayacaksınız. Bu hizalanma, gerçekliğinizi nasıl deneyimlediğiniz üzerinde derin bir etki yaratacak. Bir ortak yaratım eylemi haline gelir.

Aslan

Dünyada çok şey başardınız ve şimdi daha fazla sosyal etkileşim elde etme ve ağınızı genişletme zamanı. Perşembe günkü Dolunay ışınları, zevkli ve yaratıcı bir his veriyor ve Jüpiter'in 25'inden itibaren sosyal İkizler burcuna gelişi, önümüzdeki 12 ayın sizi en iyi yönlerinizi ortaya çıkaran türden ittifaklara davet etmesini sağlıyor.

Başak

Mayıs ayı, neyin mümkün olduğuna dair vizyonunuzu genişleten yeni olasılıklar ve seçenekler için verimli bir aydır. Jüpiter 25'inde haritanıza girdiğinde, önümüzdeki 12 ay boyunca biraz tanınmaya hazır olacaksınız. Bu dönemde kalp ve kafa arasında daha büyük bir denge kurmanızı sağlayan Dolunay ışınlarının tadını çıkarın.

Terazi

Jüpiter hayatınıza bir tür bonus vermediyse, ortak bir çaba veya finansal bir nimet olasılıklarına açık olun ve bu da yeni ilgi alanlarına, insanlara ve bölgelere açılan bir yaşam duygusuna dönüşür. Başka bir deyişle, bu küçük oynamanın değil, sınırları zorlamanın ve yepyeni bir dünyaya genişlemenin zamanı.

Akrep

Bu hafta birinin gerçekten sizin yanınızda olduğuna ve bakış açınıza, durumunuza ve özlemlerinize uyulacağına dair güzel bir his var. Perşembe günkü Dolunay, finansal açıdan belirleyici olabilir ve cömert Jüpiter, Cumartesi günü 12 aylık bir konaklama için finansal ilişkiler bölgenize girerken, işbirliği ileriye giden yol gibi görünüyor.

Yay

Yay burcundaki Dolunay, haftaya büyük bir cömertlik katıyor, bu yüzden hayatı dolu dolu yaşamak için harika bir zaman. İkizler sezonu her türlü ilişkiyi teşvik eder, ancak sizi gerçekten gökkuşaklarının altına yerleştiren, yöneticiniz Jüpiter'in önümüzdeki 12 ay boyunca bu alana gelişi olacak. Birinin varlığı gerçek bir nimet olacak.

Oğlak

İster iş cephesinde, ister kendi zihin-beden-ruh dengeniz açısından günlük yaşamınızda bir gelişme sağlamak istediğinize dair bir his var. Perşembe günkü Dolunay, gerçekten en önemli olan ve sizin için anlamlı olan şeyi düşünme zamanıdır. Jüpiter'in yaşam tarzı sektörünüze gelişi ve önümüzdeki 12 ay içinde yükseltebileceğiniz yollar için kendinizi hazırlayın.

Kova

Su taşıyıcılarının, hayatı yaratıcı bir zihin çerçevesinde yaşamak söz konusu olduğunda cesaretlendirmeye ihtiyacı yoktur. Yine de bu her zaman kutunun dışında olan şeylerle ilgili değil, sadece sizi insan etkileşimleri, sevdiğiniz her şeyi takdir etme ve özgür bir ruh olmanın eğlencesi şeklinde yükselten sevinçlere hazır olmakla ilgilidir. Jüpiter yüzünüzde bir gülümseme oluşturacak her şeye bir parıltı verirken önümüzdeki 12 ay boyunca bu alanda oynayacaksınız.

Balık

Jüpiter bu hafta olduğu gibi merkez sahnede olduğunda yaşam zevkleri vurgulanır. Belki de hayatın kolayca ve rahatça aktığını hissettiren büyük bir kişisel sıçrama yaptınız, bir başarı duygusu ve her şeyden önce Mutlu Olma seçimi var, bu da tüm farkı yaratıyor. Dahası, bu duygu, Jüpiter gelecek yıl özel hayatınızda ikamet ederken devam edecek ve sizi mutlu edecek.

Kaynak: Astrolog Debbie Frank'ın debbiefrank.com haftalık burç yorumlarından derlenmiştir.