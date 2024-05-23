23 May 2024 - 13:26- Gündem G:

Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler

YEDAM atölye çalışmalarıyla bağımlılıklardan uzaklaşma imkanı sunuyor. Türkiye genelinde uzman ekiplerle hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi, kişisel yeteneklere uygun atölye çalışmalarıyla sosyal becerileri geliştiriyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler mask
Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler
Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler
+7
Haber albümü için resme tıklayın


Yeşilay bünyesinde 2015'ten beri Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 107 noktada hizmet veren YEDAM, bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bağımlı bireylere ve yakınlarına destek sunuyor.

Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler

Psikososyal Destek ve Atölye Çalışmaları

YEDAM'a başvuranlar, psikososyal destek hizmetleri ile kişisel yetenek ve özelliklerine göre atölye çalışmalarına katılıyor. Resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki yetiştiriciliği gibi çeşitli alanlarda açılan atölyelerde danışanlar, boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirerek sosyal ve yaşamsal becerilerini geliştiriyor. Bu çalışmalar, bağımlılığın tekrarlamasını önlemeyi amaçlıyor. YEDAM'dan danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti alanların hazırladığı eserler, zaman zaman açılan sergilerde izleyiciyle buluşuyor.
Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler

Sağlıklı ve Huzurlu Yaşam İçin YEDAM

Bolu Yeşilay Şube Başkanı Bayram Erden, YEDAM'ın insanlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşamın kapısını aralamak için çalıştığını belirtti. Bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Erden, "YEDAM, sadece farkındalık yaratmakla kalmıyor, rehabilite ve tedavi süreçlerini de içeriyor." dedi. Tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alanlarda hizmet veren YEDAM, danışanlarını psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve iletişim uzmanlarıyla titizlikle takip ediyor.Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler

Atölye Çalışmalarıyla Bağımlılıktan Kurtulma

Erden, atölye çalışmalarına katılan danışanların bağımlılıklarından daha kolay kurtulduğunu vurgulayarak, "Bağımlılıkta en önemli şey, boşluğu nasıl ve neyle dolduracağımız. Hayatı dolu dolu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler

Danışan ve Ailelerin Memnuniyeti

YEDAM sosyal hizmet uzmanı İlayda Katılmış, merkeze gelen kişilerin ihtiyaçlarının belirlenerek, randevularının planlandığını ve danışanların boş zamanlarını yapılandırmaya, bağımlılık sürecini önlemeye yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Katılmış, hem danışanların hem de ailelerinin hizmetlerden memnun olduğunu ifade etti.Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler

# teknoloji, türkiye, tedavi

23 May 2024 - 13:26 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL