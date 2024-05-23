Bolu YEDAM atölyelerinde hayat değişiyor! Bağımlılıklara karşı yeni beceriler



Yeşilay bünyesinde 2015'ten beri Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 107 noktada hizmet veren YEDAM, bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bağımlı bireylere ve yakınlarına destek sunuyor.

Psikososyal Destek ve Atölye Çalışmaları

YEDAM'a başvuranlar, psikososyal destek hizmetleri ile kişisel yetenek ve özelliklerine göre atölye çalışmalarına katılıyor. Resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki yetiştiriciliği gibi çeşitli alanlarda açılan atölyelerde danışanlar, boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirerek sosyal ve yaşamsal becerilerini geliştiriyor. Bu çalışmalar, bağımlılığın tekrarlamasını önlemeyi amaçlıyor. YEDAM'dan danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti alanların hazırladığı eserler, zaman zaman açılan sergilerde izleyiciyle buluşuyor.

Sağlıklı ve Huzurlu Yaşam İçin YEDAM

Bolu Yeşilay Şube Başkanı Bayram Erden, YEDAM'ın insanlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşamın kapısını aralamak için çalıştığını belirtti. Bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Erden, "YEDAM, sadece farkındalık yaratmakla kalmıyor, rehabilite ve tedavi süreçlerini de içeriyor." dedi. Tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi alanlarda hizmet veren YEDAM, danışanlarını psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve iletişim uzmanlarıyla titizlikle takip ediyor.

Atölye Çalışmalarıyla Bağımlılıktan Kurtulma

Erden, atölye çalışmalarına katılan danışanların bağımlılıklarından daha kolay kurtulduğunu vurgulayarak, "Bağımlılıkta en önemli şey, boşluğu nasıl ve neyle dolduracağımız. Hayatı dolu dolu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Danışan ve Ailelerin Memnuniyeti

YEDAM sosyal hizmet uzmanı İlayda Katılmış, merkeze gelen kişilerin ihtiyaçlarının belirlenerek, randevularının planlandığını ve danışanların boş zamanlarını yapılandırmaya, bağımlılık sürecini önlemeye yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Katılmış, hem danışanların hem de ailelerinin hizmetlerden memnun olduğunu ifade etti.