Yoğun İlgi Sonrası Kampanya Uzatıldı

Togg, 800 bin liralık kredi kampanyasını uzattığını duyurdu. Yoğun istek üzerine, kampanya 26 Mayıs gün sonuna kadar uzatıldı. Bu kampanya, sadece Togg T10X V1 uzun menzil seçeneğinde geçerli olacak. Togg'un resmi X hesabından yapılan açıklamada, kredi kampanyasına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edildi. Kampanya kapsamında, T10X’lerin kurasız ve hızlı teslim edileceği belirtildi.

Togg T10X Modeli Fiyatları

Togg T10X modeli, iki farklı menzil seçeneği ile sunuluyor. T10X V1 RWD Standart Menzil, 314 km menzil sunuyor ve fiyatı 1.432.600 ₺ olarak sabit kaldı. T10X V1 RWD Uzun Menzil ise 523 km menzil sunuyor ve fiyatı 1.673.000 ₺ olarak değişmedi.

Togg T10X Özellikleri

Togg T10X, araba tutkunlarının ilgisini çeken birçok özelliğe sahip. İki farklı batarya seçeneği ile satışa sunulan T10X RWD modeli, 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip. Togg T10X, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Uygun koşullarda, 0’dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede çıkabiliyor.

T10X'in Öne Çıkan Özellikleri

Yoğun talep sonrası birçok kişi Togg T10X’i sipariş etti. İşte Togg T10X’in öne çıkan özellikleri:

Menzil: T10X, 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip.

Trugo Şarj İstasyonu: Türkiye’de 1000 adet (2’şer soketli) hızlı şarj istasyonu kurulması hedefleniyor. 600 tanesi, 81 ildeki 400 Shell noktasına kurulacak.

Evde Şarj İmkanı: 22kW AC duvar tipi şarj istasyonu ile T10X evde şarj edilebilir. Normal prizden şarj edildiğinde elektrik tüketimi 100 km’de 38.45 TL olarak hesaplanıyor.

Güvenlik: T10X modelinde standart olarak 7 adet hava yastığı bulunuyor. Sürücü koltuğun yanında da bir adet hava yastığı sunuluyor. Ayrıca iki koltuk için yanal hava yastığı eklenebiliyor.

Yapay Zeka Destekli Sensörler: Aracın ön panelinde sürücüyü izleyen radar sensörü mevcut. Bu sensör, sürücünün uykusu geldiğinde mola için uyarı veriyor.

Görüşme İmkanı: T10X, kendi kamerası sayesinde telefon, tablet veya bilgisayara ihtiyaç duymadan toplantılara katılma ve görüntülü görüşmeler yapma imkanı sunuyor.

Bağlantı Özellikleri: T10X, Apple CarPlay ve Android Auto desteği barındırmıyor. Ancak telefonu araca bağlayarak görüşmeler yapılabiliyor. Togg, kendi uygulama mağazası sayesinde YouTube’dan Netflix’e kadar uygulamaları indirip kullanma imkanı sunuyor.

T10X Teknik Özellikleri

Motor Gücü: 160 kW

Beygir Gücü: 218 HP

Tork: 350 Nm

Azami Hız: 180 km/s

0-100 km/s: 7.8 saniye

Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Ortalama Yakıt Tüketimi: 16.9 kWh/100km

Ağırlık: 2126 kg

Bagaj Hacmi: 441 litre

Sürüş Keyfini Arttıran Özellikler

Togg T10X, sürüş keyfini arttıran birçok özellikle donatılmıştır:

Uçtan Uca Ekran

Hi-Fi Ses Deneyimi

Meridian Premium Ses Teknolojisi

Anahtarsız Giriş

Isıtmalı Ön ve Arka Koltuklar

Elektrikli ve Hafızalı Ön Koltuklar

Kablosuz Şarj Ünitesi

Otomatik Açılır/Kapanır Bagaj

Kör Nokta Asistanı

Otomatik Park Asistanı

Dur-Kalk Fonksiyonlu Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici

Kameralı Sürücü Dikkat Asistanı

Akıllı Şerit Takip Sistemi

Trafik İşareti Algılama Sistemi

Adaptif Sürücü Asistanı

Yoğun Trafik Pilotu

Ön Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Freni

Togg T10X, sunduğu özelliklerle hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. 800 bin liralık kredi kampanyası ile T10X'e sahip olmak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Kampanya, 26 Mayıs gün sonuna kadar geçerli olacak. Hemen Trumore uygulamasını indirerek, siparişinizi oluşturabilir ve T10X’in keyfini çıkarabilirsiniz.