

Bakanlık Destekleriyle Teknolojik Dönüşüm

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Düzce’deki çiftliğine son teknoloji takip sistemi kuran Serdar İnce, bu desteklerden yararlanan isimlerden biri. İnce’nin çiftliğinde 240 sağılır hayvan ve toplamda 600 büyükbaş hayvan bulunuyor. Bakanlıktan yaklaşık iki yıl önce aldığı hibe desteği ile çiftliğinde büyük bir teknolojik yenileme gerçekleştiren İnce, üretim kapasitesini iki katına çıkardı.

Wi-Fi Destekli Takip Sistemiyle Artan Verim

Serdar İnce, “Yeni sistem ile hayvanları Wi-Fi sistemi ile takip ediyoruz. Önceden verileri sadece hayvan sağımhaneye geldiğinde alabiliyorduk. Şimdi ise gün içerisinde istediğimiz verileri anlık olarak alabiliyoruz. Bu da verimliliği artırdı,” dedi. Çiftlikteki teknolojik yenileme ile sağımhane kapasitesinin 20 başlıktan 40 başlığa çıkarıldığını belirten İnce, bu sayede süt ve yavru alma kapasitelerinin önemli ölçüde arttığını ifade etti.

Teknoloji ve Verimlilikte Yeni Dönem

Yeni takip sistemleri sayesinde hayvanların süt verimi ve yavru sayısında belirgin bir artış sağlandı. İnce, “Sürü takip programları ve Wi-Fi destekli sistemlerle hayvanların sağlık durumu ve verimliliği anlık olarak izlenebiliyor. Bu da bize önemli bir zaman ve verimlilik kazandırdı,” diye ekledi. Bakanlık teşvikleri ile gerçekleştirilen bu dönüşüm, çiftlik işletmelerine teknolojinin getirdiği avantajları açıkça gözler önüne seriyor.

Düzce’deki bu örnek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı teşviklerin çiftçilere nasıl somut faydalar sağladığını ve üretim kapasitelerini nasıl artırdığını gösteriyor. Serdar İnce’nin çiftliğinde gerçekleştirilen teknolojik yenilikler, tarım sektöründe verimliliğin ve üretimin nasıl artırılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.