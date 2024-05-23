İddianın Gerçek Yüzü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopter, 19 Mayıs Pazar günü Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra Akıncı İHA sayesinde enkaza ulaşıldı. Kazada kurtulan olmadı.

Sosyal Medyada Ortaya Atılan İddia: Simpsonlar Yine mi Bildi?

Helikopter kazasının ardından sosyal medyada ilginç bir iddia hızla yayıldı. Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) popüler animasyon televizyon komedisi "The Simpsons" dizisinin, geçmiş bölümlerinden birinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasını öngördüğü iddia edildi. Bu iddia, dizinin geçmişte de benzer olayları doğru tahmin etmesiyle bilindiği için oldukça dikkat çekti.

Gerçekler Ortaya Çıkıyor: İddialar Asılsız

Ancak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kısa süre içinde ortaya çıktı. Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaları araştırdı ve bunun gerçek dışı olduğunu tespit etti. Dizinin bölümleri incelendiğinde, iddia edilen helikopter kazasının işlendiği herhangi bir bölümün olmadığı anlaşıldı.

Fotoğrafların Kaynağı

İddiaların dayandırıldığı fotoğrafların izini süren araştırmacılar, bu görsellerin gerçek bölümlerden alınmadığını belirledi. İlk fotoğrafın X platformunda bir hesap tarafından paylaşıldığı, ikinci fotoğrafın ise gönderiye yapılan bir yorumla başka bir kullanıcı tarafından eklendiği tespit edildi.

Yapay Zeka Çizimleri: "Ben Çizdirdim"

Sosyal medyada iddiaları paylaşan kullanıcı, görsellerin dizinin orijinal bölümlerinden olmadığını kabul etti. Bu görsellerin, yapay zeka kullanılarak çizdirildiği ortaya çıktı. Kullanıcı, bu durumu "Ben çizdirdim" açıklamasıyla doğruladı.

Simpsonlar ve Geçmişteki Tahminleri

"The Simpsons" dizisi, geçmişte yaptığı bazı tahminlerle ün kazanmış bir yapım. Dizinin, Donald Trump'ın başkan olacağını öngörmesi, 9/11 saldırılarını dolaylı olarak tahmin etmesi ve birçok teknolojik gelişmeyi önceden göstermesi gibi örnekler, diziyi ilginç bir konuma yerleştirdi. Ancak, İran'daki helikopter kazası gibi bir olayın öngörüldüğüne dair iddialar, gerçekçi bir temele dayanmamaktadır.

The Simpsons'ın Gerçek Gücü: Eğlence ve Mizah

"The Simpsons" dizisi, temel olarak bir eğlence ve mizah programıdır. Dizinin yaratıcıları, sosyal ve politik olayları mizahi bir dille ele alarak izleyicileri eğlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, dizide yer alan olaylar ve durumlar, genellikle abartılı ve kurgusal bir yaklaşımla ele alınmaktadır.