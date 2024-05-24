Gerede Ceza ve İnfaz Kurumu'nda BAİBÜ’den yaza merhaba konseri

Yaza merhaba konseri düzenlendi

Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Servisi, hükümlüleri topluma kazandırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzikoloji Bölümü sanatçılarından oluşan bir grup, cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için konser düzenlemek istediklerini belirtti ve bu istek kabul edildi. Sanatçılar, talepleri kırmayarak bir "Yaza Merhaba" konseri düzenledi.

Sanatsal ve kültürel etkinlikler hükümlülerin iyileşme sürecine katkı sağlıyor

Programda, hükümlüler sanatçıların eşsiz performansları eşliğinde müziğin tadını çıkarırken, konuklara da çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerin tutuklu bireylerin iyileştirme süreçlerine katkıda bulunduğu belirtildi. İşte o açıklamalar:

“Bu tür kültürel ve sanatsal etkinlikler, ceza infaz kurumlarındaki bireylerin rehabilitasyon süreçlerine önemli katkılar sunuyor. Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, tutuklu ve hükümlülerin sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için bu tür etkinlikler yapılması planlanıyor.”

İş birliği ve gelecek planları

Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Servisi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzikoloji Bölümü iş birliği ile hazırlanan bu etkinliğin, diğer infaz kurumlarına da örnek olması amaçlanıyor. Bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi ve yaygınlaştırılması, tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinliğin önemi

Bu etkinlik, cezaevi ortamında tutuklu ve hükümlülerin moral ve motivasyonlarını artırmayı, aynı zamanda onların topluma yeniden kazandırılmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Müzik ve sanat, insanların duygusal ve psikolojik iyileşme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Bu tür etkinlikler, cezaevlerinde bulunan bireylerin sanatla buluşmasını sağlayarak, onların kendilerini ifade etmelerine ve duygusal olarak rahatlamalarına yardımcı oluyor.

Konserin ardından

Konserin ardından, katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer etkinliklerin tekrarlanmasını istediler. Hükümlüler ve tutuklular, müziğin iyileştirici gücünü deneyimleyerek, moral ve motivasyonlarını tazelediler. Bu tür etkinliklerin devam etmesi, cezaevi ortamında pozitif bir atmosferin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzikoloji Bölümü ve Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun bu örnek iş birliği, sanatın ve müziğin iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.