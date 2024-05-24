24 May 2024 - 09:00- Gündem G:

Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde Bolu’nun ve Göynük’ün sahip olduğu coğrafi işaretli ürünler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, Bolu’nun 22, Göynük’ün ise 5 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu belirterek şehrin gastronomik ve kültürel zenginliğini vurguladı.

Arzu Sarı
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Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği
Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türk Mutfağı Haftası'nda Bolu'nun 22 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu belirtti. Bolu'nun yöresel lezzetleri ve kültürel mirası, etkinliklerle büyük ilgi gördü.

Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği

Türk Mutfağı Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı

Bolu, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerine ev sahipliği yaparak Türkiye’nin mutfak kültürünü tanıtma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca Bolu’nun yöresel lezzetleri sergilenirken, katılımcılar bu eşsiz tatları deneyimleme şansı yakaladı. Bolu’nun tarihi ve kültürel mirası, bu etkinliklerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği

Bolu'nun coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı

Etkinlikte konuşma yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, şehrin coğrafi işaretli ürünlerinin önemine değindi. Kılıç, "Göynük’te 5 tane coğrafi işaret almış ürünümüz var. Bolu’da ise toplam 22 coğrafi işaretli ürünümüz bulunuyor" dedi. Bu ürünler arasında Mengen pilavı, Göynük tarhanası ve Bolu çikolatası gibi lezzetler yer alıyor.

Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği

Coğrafi işaretlerin önemi

Coğrafi işaretler, bir bölgenin kendine özgü niteliklerini taşıyan ürünlere verilen tescillerdir. Bolu’nun sahip olduğu 22 coğrafi işaretli ürün, şehrin tarihi ve kültürel mirasını koruma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu tesciller, Bolu’nun gastronomik kimliğini dünya çapında tanıtma fırsatı sunar.Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği

Yeni coğrafi işaretler için çalışmalar sürüyor

Vali Kılıç, mevcut coğrafi işaretlerin yeterli olmadığını ve Bolu’nun daha fazla ürüne coğrafi işaret alabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kılıç, "Şehrimizde coğrafi işaret almayı hak eden daha birçok ürün var. Bu konuda çalışmalarımızın devam etmesi gerekiyor" dedi. Bu açıklama, Bolu’nun gastronomi turizmi açısından gelişmesi gerektiğini vurguladı.Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği

Bolu'nun yöresel lezzetleri ve ünü

Bolu, Türkiye’nin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olup, Mengen aşçılarının ünü dünya çapında bilinir. Bolu’nun coğrafi işaretli ürünleri, şehrin gastronomik kimliğini oluşturan temel unsurlardır. Bu lezzetler, Bolu’nun kültürel zenginliğini yansıtır ve tanıtılmasına katkı sağlar.Bolu ve Göynük’te coğrafi işaret zenginliği

Türk Mutfağı Haftası'nın önemi

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve korumak amacıyla düzenlendi. Bu etkinlikler, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin Türk mutfağını keşfetmesine olanak tanıdı. Bolu’da düzenlenen etkinlikler, bu kapsamda büyük ilgi gördü ve şehrin gastronomik zenginliklerini bir kez daha ön plana çıkardı.

# zengin, türkiye

24 May 2024 - 09:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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