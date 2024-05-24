Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Bolu’ya destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mayıs ayında Bolu’ya 1 milyon 227 bin 360 TL SED ödemesi yaptı. Bu destek, çocukların eğitim ve sosyal giderlerini karşılamayı hedefliyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin çocukların geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.
878 Milyon TL SED ödemesi yapıldı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde Mayıs ayında toplamda 878 milyon TL tutarında SED ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu ödemeler, çocukların eğitim ve sosyal giderlerinin karşılanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Çocukların sosyal ve ekonomik desteklenmesi
Bakan Göktaş, çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinde desteklenmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, yapılan SED ödemelerinin bu amaca hizmet ettiğini belirtti. Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanmasının önemine dikkat çekti.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile şefkati ve sıcaklığı içerisinde yetişmelerine yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında kritik bir rol oynadığını belirtti. SED ödemelerinin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.
Bolu’ya yönelik önemli kaynak
Mayıs ayında Bolu’ya yapılan 1 milyon 227 bin 360 TL tutarındaki SED ödemesi, Bolu’daki çocukların eğitim ve sosyal giderlerinin karşılanmasına yönelik önemli bir kaynak oluşturuyor. Bakan Göktaş, bu tür desteklerin çocukların eğitimlerine ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurguladı.
Eğitim giderlerine büyük destek
SED ödemeleri, çocukların eğitim giderlerinin karşılanmasında büyük bir destek sağlıyor. Bu destekler, ailelerin mali yükünü hafifletirken, çocukların daha iyi eğitim almalarına olanak tanıyor. Bakan Göktaş, çocukların eğitimine yapılan yatırımların ülkenin geleceğine de katkı sağlayacağını belirtti.
Milli değerlere sahip bireyler yetiştirmek
Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. SED ödemeleri sayesinde çocuklar, sosyal çevrelerinde kendilerini daha güvende hissediyor ve eğitimlerine odaklanabiliyor. Bakanlık olarak, çocukların her türlü ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.