Bolulu Girişimci Esra Erbay’ın elektronik atıklara yeniden hayat verme başarısı

Esra Erbay, Bolu Teknokent’te geliştirdiği projeyle eski cep telefonu ekranlarını geri dönüştürüyor. Yıllık 240 bin adet üretim yapan Erbay, ürünlerinin yüzde 90’ını ihraç ederek çevre ve ekonomi için büyük katkı sağlıyor.

Eski telefon ekranlarına yeni bir şans

Bolu Teknokent’te faaliyet gösteren girişimci Esra Erbay, atıl durumda olan eski cep telefonu ekranlarını yeniden kullanılabilir hale getirerek büyük bir başarıya imza atıyor. Erbay’ın projesi, çevresel faydanın yanı sıra ekonomik değer de yaratıyor. Elektronik atıkları dönüştürme çalışmaları, çevre kirliliğini azaltırken aynı zamanda değerli bir kaynak yaratıyor.

KOSGEB desteğiyle gelen başarı

Esra Erbay’ın projesi, KOSGEB destekleri sayesinde daha da güçlendi. Bu desteklerle üretim kapasitesini artırarak yıllık 240 bin adet cep telefonu ekranı üreten Erbay, geri dönüşüm alanında önemli bir oyuncu haline geldi. Erbay’ın yenilikçi projesi, elektronik atıkların değerlendirilmesinde örnek teşkil ediyor.

Uluslararası pazarlarda büyük başarı

Üretilen ekranların yüzde 90’ını başta Hong Kong olmak üzere çeşitli uluslararası pazarlara ihraç eden Esra Erbay, global arenada da dikkat çekiyor. Ürünlerinin yüksek kalite standartları ve rekabetçi fiyatları, Erbay’ın global pazarlarda büyük bir ilgi görmesini sağlıyor. Bu başarı, Türk malı kalitesinin dünya çapında tanınmasına katkı sağlıyor.

Elektronik atıklardan ekonomik değer yaratmak

Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi, çevre kirliliğini azaltmanın yanı sıra ekonomik değer de yaratıyor. Esra Erbay’ın projesi, bu atıkları işleyerek yeniden kullanılabilir ürünler haline getiriyor. Böylece doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanırken, ekonomik katma değer de yaratılıyor. Erbay, sürdürülebilir kalkınma adına önemli bir adım atıyor.

Teknoloji ve inovasyonun gücü

Bolu Teknokent’te geliştirilen bu proje, teknolojinin ve inovasyonun gücünü ortaya koyuyor. Esra Erbay, yenilikçi yaklaşımı ve ileri teknolojiyi kullanarak, atık olarak görülen elektronik parçaları yeniden kullanıma kazandırıyor. Bu, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Erbay’ın projesi, çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşmasına da öncülük ediyor.

Türk Malı kalitesi küresel pazarda

Esra Erbay’ın ürettiği ekranlar, Türk malı kalitesini uluslararası pazarlarda temsil ediyor. Ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği, global pazarlarda Türk malına olan güveni artırıyor. Bu başarı, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gücünü göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Erbay, projelerini büyüterek üretim kapasitesini artırmayı ve daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.