Bolu'nun Kahraman Evladı Murat Menteş, Bingöl Şehitler Anıtı’nda yatıyor

33 kahraman için anıt

Bingöl-Elazığ karayolunda, 33 şehit adına dikilen anıt, her yıl birçok vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği, bu anlamlı anıta karanfiller bırakıp dualar ederek şehitlerini anıyor. Dernek Başkanı Vahap Baysal, yaptığı açıklamada, şehitlerin sadece ailelerinin değil, tüm Bingöl halkının şehitleri olduğunu belirtti.

Bingöl halkının vefası

Bingöl halkı, 31 yıldır şehitlerine olan vefasını gösteriyor. Hain saldırıda hayatını kaybeden askerler için her yıl dualar okunuyor ve anıt ziyaretleri düzenleniyor. PKK terör örgütüne karşı devletin yanında olan Bingöl halkı, bu acı olayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade ediyor.

Pençe Kilit Harekatı Gazisi’nden ziyaret

Pençe Kilit Harekatı'nda gazi olan Abdulsamet Kalan, Bingöl'deki anıtı ziyaret edenler arasında yer aldı. Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatta gözlerini kaybeden Kalan, şehitlerin anısına dualar etti ve onların unutulmadığını belirtti. Kalan, 24 Mayıs 1993'teki hain saldırının acısının hala taze olduğunu vurguladı.

Unutulmayan isimler

Bu hain saldırıda şehit olan 33 askerin isimleri ve memleketleri unutulmuyor. Her biri, farklı şehirlerden gelerek bu vatan için canlarını feda etti. Bolu'nun gururu Murat Menteş de bu kahramanlar arasında yer alıyor. Onun adı, Bingöl'deki anıtta yaşatılıyor ve Bolu halkı onunla gurur duyuyor.

Hain saldırıda şehit olan askerlerin isim ve memleketleri şöyle:

''Abdullah Kara-Antalya, Adem Zongur-Kırıkkale, Ahmet Apak-Denizli, Ahmet Aran-Manisa, Ali Arar-Konya, Aydın Kuzey-Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman-Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan-Hatay, Haydar Aslan-Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura-Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş-Bolu, Musa Sarıgöz-Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı-Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan-Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı- İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul.”

PKK'ya karşı mücadele

PKK terör örgütü, hain saldırılarına devam ederken, halkın ve devletin mücadelesi de aralıksız sürüyor. Bingöl halkı, bu hain saldırıları kınayarak, şehitlerin anısını yaşatmak için her zaman hazır olduklarını belirtiyor. Bu acı olay, 31 yıl geçmesine rağmen unutulmayacak ve şehitlerimizin anısı her zaman yaşatılacak.

Vatan için can veren kahramanlar

Bu kahramanlar, vatan için canlarını feda ederek halkın gönlünde taht kurdu. Bingöl'deki anıt, onların unutulmadığının ve her zaman kalplerde yaşatıldığının bir sembolü olarak dikildi. Her yıl düzenlenen anma törenleri, bu kahramanların anısını yaşatmaya devam ediyor.