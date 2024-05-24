BAİBÜ'de Mezuniyet Heyecanı… BAİBÜ’de kepler havaya atılıyor…

Törenlerin başlangıcı ve ilk mezuniyetler

BAİBÜ'de mezuniyet heyecanı, 10 Mayıs'ta Mengen Yüksekokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Bu etkinlikle birlikte üniversitenin farklı fakültelerinde ve yüksekokullarında mezuniyet coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinçlerini aileleri ve akademik kadro ile paylaşarak yeni hayatlarına adım attılar.

Mayıs ayının mezuniyet programı

Mezuniyet törenlerinin adresi, BAİBÜ Kongre Merkezi Bordo Salon, İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi ve Pembe Salonlar olarak belirlendi. Mayıs ayında gerçekleşecek son mezuniyet etkinlikleri, Haziran ayı yaklaştıkça daha da önem kazanıyor. 28 Mayıs Salı günü Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni, 31 Mayıs Cuma günü ise Mimarlık Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nun mezuniyet törenleri düzenlenecek.

Aynı gün iki mezuniyet

28 Mayıs Salı günü saat 13:30'da Yeniçağa Yaşar Çelik Spor Salonu'nda Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni gerçekleştirilecek. 31 Mayıs Cuma günü saat 14:00'te BAİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salon'da Mimarlık Fakültesi'nin mezuniyet töreni yapılacak. Aynı gün içerisinde, saat 10:00'da Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri de mezuniyet sevinçlerini Mavi Salon'da yaşayacaklar.

Haziran ve Temmuz aylarında mezuniyetler

Mezuniyet törenleri Haziran ve Temmuz aylarında da hız kesmeden devam edecek. Her fakülte için ayrı ayrı düzenlenen törenlerde, öğrenciler eğitim hayatlarının son günlerini unutulmaz anılarla taçlandıracaklar. 12 Temmuz Cuma günü Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet töreni ile bu yılki mezuniyet serüveni sona erecek.

Mezuniyet sevinci ve akademik başarılar

Öğrenciler, mezuniyet törenlerinde yalnızca diplomalarını almakla kalmıyor, aynı zamanda akademik başarılarını da kutluyorlar. Törenlerde yapılan konuşmalar ve verilen ödüller, öğrencilerin motivasyonunu artırırken, onları gelecekteki kariyerlerine hazırlıyor. Her bir öğrencinin, BAİBÜ'de kazandığı bilgi ve deneyimlerle parlak bir geleceğe adım atacağına inanılıyor.

Ailelerin ve akademik kadronun rolü

Mezuniyet törenlerinde aileler de en az öğrenciler kadar heyecanlı ve gururlu. Uzun yıllar boyunca çocuklarının eğitim hayatlarını destekleyen aileler, bu özel günlerde onların sevincine ortak oluyorlar. Aynı şekilde, akademik kadro da öğrencilerin başarılarını kutlayarak, onlara yeni hayatlarında başarılar diliyor.

BAİBÜ'de mezuniyet coşkusu

BAİBÜ'nün geniş kampüsünde gerçekleşen mezuniyet törenleri, sadece öğrenciler için değil, tüm üniversite camiası için büyük bir coşku ve gurur kaynağı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mezuniyet etkinlikleri, hem öğrenciler hem de üniversite yönetimi tarafından heyecanla bekleniyor ve titizlikle hazırlanıyor.