Düzceli halterci Şevval İnce Dünya ikincisi oldu!

Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda, Cumayeri Belediyespor sporcusu ve Milli Halterci Şevval İnce, kadınlar 40 kilo silkme kategorisinde 70 kilo kaldırarak dünya ikincisi oldu. Bu büyük başarı, hem Düzce'yi hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Şevval İnce'nin büyük başarısı

Milli halterci Şevval İnce, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performans ile dikkat çekti. Kadınlar 40 kilo silkme kategorisinde yarışan İnce, 70 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. Bu başarı, onun ne kadar yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Başkan Koloğlu'ndan tebrik

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, genç sporcuyu tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı: “Milli haltercimiz kulübümüz sporcusu Şevval İnce, Peru’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda silkmede 70 kilo kaldırarak dünya ikincisi olmuştur. Milli sporcumuzu tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” Başkan Koloğlu, İnce'nin başarısının hem kulüp hem de ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Şampiyonanın detayları

Peru’nun Lima şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin katılımıyla gerçekleşti. Şevval İnce, bu prestijli turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil etti ve elde ettiği gümüş madalya ile büyük bir başarıya imza attı. İnce'nin performansı, Türk halterinin geleceği için umut verici olarak değerlendiriliyor.

İnce'nin kariyeri ve gelecek planları

Şevval İnce, genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attı. Cumayeri Belediyespor'un yetenekli sporcusu olarak, gelecekte de birçok önemli başarıya imza atması bekleniyor. Antrenörleri ve destekçileri, İnce'nin disiplinli çalışma programı ve azmi sayesinde daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyor.